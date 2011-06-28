-ERDOĞAN'DAN "TBMM BAŞKANLIĞI" AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 28.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanlığı seçimi konusunda, CHP ve MHP gruplarının kanaatlerini alacaklarını söyledi. Erdoğan, gazetecilerin TBMM Başkanı seçimine ilişkin soruları üzerine, ''Arkadaşlarımız CHP ve MHP gruplarını ziyaret edecekler. Kanaatlerini aldıktan sonra bizim grup da toplanacak. İnşallah ismi belirleriz'' dedi. Erdoğan, bir gazetecinin, tutuklu milletvekillerinin tahliyeleri konusundaki değerlendirmeleri hatırlatarak, ''Öneriye açık olduğunuz ve açık kapı bıraktığınız şeklinde yorumlar var'' sözlerine, ''Ben öyle bir şey demedim'' karşılığını verdi.