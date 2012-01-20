-Erdoğan'dan 19 Mayıs ve Dink mesajı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayısla, milli bayramlarla ilgili yönergenin kendilerinden önce yapıldığını belirterek, "Biz aslına uygun şekilde sadece uygulanmasını istedik" dedi. Erdoğan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap konutlarının hak sahipleri kura çekimi töreninde yaptığı konuşmada, ''19 Mayıs törenleriyle ilgili bize ağız dolusu hakaretlerle yükleniyorlar. Kusura bakmayın beyler. 19 Mayısla, milli bayramlarla ilgili yönergeyi bizden önceki dönemlerde yapmışlar. Biz aslına uygun şekilde sadece uygulanmasını istedik'' diye konuştu. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili kararı da değerlendiren Erdoğan, ''Dink davasında dosya kapanmamış, devam eden bir süreç var. Temyiz aşamasında umuyorum ki yargı şüpheleri giderecek, kamu vicdanını rahatlatacak adımları atacaktır'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ne Uludere'deki 34 vatandaşımızın ne de İstanbul'da sokak ortasında hunharca katledilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hrant Dink'in davası, geçmişte olduğu gibi Ankara'nın derin dehlizlerinde kaybolmaz kaybolamaz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Hiçbir tezgah, hiçbir komplo, hiçbir provokasyon gizli kalamaz. 6 farklı dilde aynı ezgiyle, aynı duyguyla söylenen Sarı Gelin türküsünü, Şişli'de sıkılan kurşun susturamaz.'' Hakkari'deki bombalı saldıraya da değinen Erdoğan, ''Biz burada olduğumuz sürece, biz nefes aldıp verdiğimiz sürece bu ülkede sivil dikta, PKK, KCK, BDP ve diğerlerinin faşizm özlemleri, ırkçılık özlemleri, ayrımcılık özlemleri, karşısında bizi ve aziz milletimizi bulacaktır. Millet demokrasiden geriye gidişe asla müsade etmeyecektir. Tek parti döneminin CHP zihniyeti, bu ülkede tekrar yeşerme imkanı bulamayacaktır.'' -En büyük dönüşümlerden biri- Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinin önemli bir etabını artık geride bırakıldığını belirten Erdoğan, ''Bu proje, tüm dünyada gıptayla ilgiyle izleniyor ve benzeri projeler arasında farklılığını ortaya koyarak ödüllere layık görülüyor. Dile kolay... Tam 7,5 milyon metrekarelik bir alanda biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Kamulaştırma sürecini hızla tamamladık ve şu anda kamulaştırmada, bu birinci etapta yüzde 99 oranına ulaştık. 2005 Temmuz–2006 Aralık döneminde, yani 1,5 yıllık bir süre zarfında, burada 6 bin 500 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdik. Bu gecekondularda yaşayan 30 bin kişinin tahliye çalışmalarını tamamladık'' dedi.