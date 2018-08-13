Erdoğan'a tepki: Doları olanın Allah'ı yok mu?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türk Lirası’nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Durumun vatandaş nezdinde panik oluşturduğunu kaydeden Tanal, “Ülkemizde profesörlük yapan biri 8 bin 384 lira maaş alıyor, yani bin 333 dolar. Amerika’da asgari ücret bin 250 dolar. Amerika’nın asgari ücret ile çalışan işçisi bizim ülkemizin profesör maaşı kadar maaş alıyor. Bizim ülkemizdeki asgari ücret ise 254 dolar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var" söylemini eleştiren Tanal, “Doları olanın Allah’ı yok mu? İktidara göre herkes Allah’sız bir bizim Allah’ımız var. Allah’ı bile tapulu malı gören iktidara sesleniyorum. Ekonomi iman gücü ile kurtulmaz. Allah’ımız da olsun paramız da” ifadesini kullandı.

ABD ile devam eden gerginliğin ardından dolar dün sabah saatlerinde dolar 6.30 lirayı aşarak tarihi rekor kırmıştı. TL’nin değer kaybını önlemek için hükümetin Amerika’ya heyet göndermesi de TL’nin değer kaybını durdurmadı. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, vatandaşı tedirgin eden ekonomik gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

“Berat Albayrak, dün yeni ekonomi modelini açıklarken dolar 5.92’den 6.59’a yükseldi. Bizim ülkemizde asgari ücret bin 603 lira yani 254 dolar. Ülkemizde en düşük memur maaşı 2 bin 840 lira yani 451 dolar. Öğretmenimizin maaş 3 bin 290 lira, yani 523 dolar. Kadrolu avukatımızın maaşı 4 bin 684 lira yani 745 dolar. Hâkim maaşı 7 bin 150 lira yani bin 137 dolar. Ülkemizde profesörlük yapan biri 8 bin 384 lira maaş alıyor, yani bin 333 dolar. Amerika’da asgari ücret bin 250 dolar. Amerika’nın asgari ücret ile çalışan işçisi bizim ülkemizin profesör maaşı kadar maaş alıyor. İşte bu tablo Türk Lirasının ne kadar değer kaybettiğini açık bir şekilde kanıtlıyor.

Bizim ülkemizde asgari ücret bin 603 lira iken onların ülkesinde asgari ücret 7 bin 858 lirasına denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘onların doları varsa bizim Allah’ımız var’, ‘Dolar molar bizim yollarımızı kesemez’ dedi. Damadı Berat Albayrak ise dalga geçer gibi Merkez Bankasının bağımsız olmasından, ‘adımlarımızda kararlı olmalıyız, önceden kararlı mıydık hayır’ gibi insanın aklıyla alay eden açıklamalarda bulundu.”

"Nuh’un gemisi batıyor"

“İşin içinden çıkamadıkları her durumdu ilahiyata bağlayan ve iman gücüne vurgu yapan Erdoğan, artık gerçeklerin farkına varmalı! Bizler ülkemizin batmasını, kredi notunun düşürülmesini, piyasaya dışarıdan müdahale edilmesini ister miyiz? Sebep oldukları hatanın zararı hepimize olacaktır. Evet, gemiyi batırıyorlar ama sadece onlar boğulmayacak, hepimiz boğulacağız. Eleştiri kabul etmeyen iktidar her eleştirimizde bizi vatan haini ilan edeceğine biraz kulak assaydı, bugün belki bu durumda olmayacaktık. Doları olanın Allah’ı yok mu? İktidara göre herkes Allah’sız bir bizim Allah’ımız var. Allah’ı bile tapulu malı gören iktidara sesleniyorum. Ekonomi iman gücü ile kurtulmaz. Allah’ımız da olsun paramızda.”