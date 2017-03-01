'Erdoğan'a suikast' sanığı kendini böyle savundu: Zekeriya Kuzu'ya işitme testi yapılsın

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulmasıyla ilgili davanın sanığı Zekeriya Kuzu’nun arazide kaçarken kendilerine "Aranızda hizmet hareketinden olmayan var mı" diye sorduğunu öne sürdüğü eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı İsmail Yiğit bu iddiayı reddetti ve "Kendisine işitme testi yapılmasını istiyorum" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenlenmesiyle ilgili 44’ü tutuklu 47 sanıklı davaya Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklar Muğla Ticaret Odası’nda hazırlanan duruşma salonuna yoğun güvenlik önlemi altında getirildi. Duruşmada eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit ile MAK ekibinden Astsubay Selman Çankaya savunmasını yaptı.

"Daha önce girişim olmuş"

Yiğit savunmasında dosyadaki tanık ifadelerini hatırlatarak özetle şöyle dedi: "Bu ifadelerde verilen saatlerden bizden önce bu bölgeye suikast girişimi olduğunu anlıyoruz. Biz saat 03.30’da Marmaris’e ulaştık. Ancak bu tanık ifadelerinde daha erken saatte bir çatışma yaşandığı anlaşılıyor. Bizimle ilgili birçok görüntü olmasına rağmen Cumhurbaşkanı’nın kaldığı yerle ilgili hiçbir görüntü yok. Marmaris’e kesinlikle suikast için gitmedim. Suikast böyle yapılmaz. En önemli unsuru gizliliktir. İddianamede bizim sosyal medyayı kullandığımız söyleniyor. Biz Marmaris’e gitmeden Cumhurbaşkanı İstanbul’da havaalanında açıklama yapmış."

"Yüzde 100 yalan çıktı"

Örgütün ‘Çiğli imamı’ olduğu belirtilen astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu’nun ifadesinde arazide kaçarken kendilerine “‘Aranızda hizmet hareketinden olmayan var mı?’ diye sorduğunu iddia ettiği İsmail Yiğit, savunmasında “Benim yanımda olan kişilerin ifadesinde yok ama çatışmadan dolayı kulaklarında işitme kaybı olduğunu söyleyen Zekeriya Kuzu’nun ifadesinde bunlar var. Ben kendisine işitme testi yapılmasını istiyorum. Ayrıca kendisinin ifadesinde söylediği şeylerin yüzde 80’i hatta 100’ü yalan çıktı" diye konuştu. Yiğit’ten sonra savunma yapan MAK timinden astsubay Selman Çankaya, 15 Temmuz akşam saatlerinde Taner Berber’in kendilerini göreve çağırdığını belirterek özetle şunları söyledi:

"Spor yapma şifresiyle..."

"Benden timi toplamamı istedi. Ancak şifreli çağırmamı istedi. Ben de bunun üzerine spor yapma şifresiyle topladım. Toplantıda Tamer Berber bize, ‘Çatışma çıkabilir hatta şehit verebiliriz’ dedi. Bize ilk gösterilen fotoğraf, Okluk Koyu’nun havadan görüntüsüydü. Buna göre planlama yaptık. Daha sonra gelen istihbarat doğrultusunda Marmaris’te oteller bölgesine gidileceği sivil ve turistlerin bulunduğu söylendi. Çiğli’de malzemeleri bıraktık buradaki kursiyerlerden, darbenin TSK’nın emir komuta içerisinde değil, bir grup tarafından yapıldığını öğrendik."