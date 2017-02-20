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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'a suikast planlayan tim mahkemeye böyle getirildi

Güvenlik için 450 polisin görev aldığı öğrenilirken çatılarda da keskin nişancılar bulunuyor

20 Şubat 2017 12:21

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava bugün Muğla'da başlıyor. Duruşma öncesi salon etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre Erdoğan'a suikast girişimi düzenleyen tim mahkemeye getirildi. Duruşma için Muğla Ticaret Odası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik için 450 polisin görev aldığı öğrenilirken çatılarda da keskin nişancılar bulunuyor.

Davanın tutuklu sanıkları, ilk duruşma için gruplar halinde yargılamanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi.  

Sanıklar 09.00'da duruşmanın bulunduğu yere getirildi. 3 cezaevi aracıyla getirilen suikast sanıkları mahkeme salonuna götürülürken kalabalık bir grup da "Game over Feto" pankartı ve "Fetö gelecek hesap verecek" sloganlarıyla tepki gösterisinde bulundu.

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