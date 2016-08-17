Erdoğan'a suikast girişimiyle suçlanan askerler Muğla Adliyesi'nde

15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir grup askerin darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast girişiminde bulunan gruptaki cuntacı askerlerden 11'i adliyeye sevk edildi.

Ula ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 31 Temmuz gecesi yakalanan Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Şükrü Seymen, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Mustafa Serdar Özay ile Muammer Gözübüyük'ün Muğla Emniyet Müdürlüğünde 17 gün süren sorguları tamamlandı.

Darbeci askerler sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirildi.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast düzenlemek için konakladığı Marmaris'teki otele saldırıda bulunduktan sonra ormanlık alana kaçan darbeci askerlerden 25'i daha önceki operasyonlarla yakalanmış, gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



Marmaris'te kalan bir askerin yakalanması için opearasyonlar devam ediyor.