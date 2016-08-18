Erdoğan'a suikast girişimiyle suçlanan 11 darbeci asker tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast girişiminde bulunmakla suçlanan 11 darbeci asker dün sevk edildileri mahkemece tutuklandı.
Ula ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 31 Temmuz gecesi yakalanan Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Şükrü Seymen, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Mustafa Serdar Özay ile Muammer Gözübüyük'ün tutuklanmasına karar verildi.
15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast düzenlemek için konakladığı Marmaris'teki otele saldırıda bulunduktan sonra ormanlık alana kaçan darbeci askerlerden 25'i daha önceki operasyonlarla yakalanmış, gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.