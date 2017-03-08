"Erdoğan'a suikast" davasında eski başyaver Ali Yazıcı ilk kez konuştu

15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri Ali yazıcı ilk kez konuştu. Yazıcı, "Ben suçsuz değilim diyemem ama bunlar suçsuz. 15 Temmuz'da yaptıklarımı mantıkla izah edemiyorum" dedi. Yazıcı, 'Fuat Avni' olduğu iddialarını da reddetti.

20 Şubat’ta başlayan Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davasında tutuklu 44 sanığın ifadelerinin alınması tamamlandı.

Son olarak ifadesi alınan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başyaveri sanık Albay Ali Yazıcı oldu. İfadesi alınan Yazıcı, ifadenin ardından sorulan soruları cevaplandırdı.

Mahkeme Başkanı’nın "O gece olayların yaşandığı esnada askeri bir birliğe girmeniz makul mü?" sorusuna sanık Yazıcı, “Şu anki ruh halimle değil. Ama o gün olaylar başladığı için daha emniyetliydi’ cevabını verdi.

"Birebir kendisiyle görüşmedim"

Mahkeme başkanının O gece Cumhurbaşkanı ile temasa geçtiniz mi" sorusuna Yazıcı, "Birebir kendisi ile görüşmedim. Yanındakiler ile görüştüm. Emri olup olmadığın sordum. Herhangi bir emrinin olmadığını söylediler” dedi.

"Kullandım, niye hatırlamıyorum; kullanmadım"

Mahkeme başkanının Ramazan Elmas’ın odasında askeri hattı kullandınız mı" sorusuna ise Yazıcı, “Kullandım ama neden kullandığımı hatırlamıyorum. Ama kullanmadım” cevabı vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu söylemedim"

"Emin Yarbay ile darbe konusunu konuştunuz mu?" sorusuna ise Yazıcı, “Emin Yarbay ile bir sohbetimiz oldu. ‘Cumhurbaşkanı nerede’ diye sordu. Ben cevap vermedim. O esnada kendisi telefonda internette bir şeyler yapıyordu. Emin Yarbay’a olaylar ile ilgili ne düşündüğünü sordum. ‘Belli bir grubun kalkışması’ şeklinde cevap verdi” diye konuştu.

"Orada harita üzerinde çalışmam olmadı"

Erdoğan’ın avukatı Hadi Çakan, “15 Temmuz günü Emin Yarbay sizi muhafız alayında bir grup asker ile masa üstünde haritada çalıştığınız yönünde ifadesi var" sorusuna Yazıcı, “Benim orada harita üstünde çalışmam olmadı” cevabını verdi.

"Elimde liste yoktu"

Avukatı Hadi Çakan sanığa, "Sizin hakkınızda 'Cumhurbaşkanının yerini öğrenirim. Öğrenemezsem elimde paralel listesi bulunduğunu, bu listeyi kendisine ulaştırarak yerini öğrenirim’ dediğiniz iddia ediliyor" ithamına Yazıcı, “Elimde öyle bir liste yoktu” diye cevap verdi.

"Talimatım olmadı"

Erdoğan'ın avukat Ahmet Özel, “14 Temmuz’da kendi odanızda "Cumhurbaşkanının bütün yaverleri ile toplantı yaptığınızı, ‘Cumhurbaşkanının yerini koordinatlı olarak bulup bana bildireceksiniz’ dediniz mi?" sorusuna sanık, “Ben öyle bir soru sormadım. Talimatım olmadı. Öğrenmek istesem bu şekilde onlara sormam” diye cevap verdi.

Fuat Avni hesabı

Aynı avukat bu defa Yazıcı’ya "Fuat Avni siz misiniz" diye sordu. Yazıcı, “Sayın Cumhurbaşkanı ile 2015 tarihinde göreve başladım. Ama o daha önceden mesaj atıyordu. Değilim” dedi.

"Görev tanımı dışı bir şey yapmadım"

Avukat Özel, "Cumhurbaşkanının görev tanımı dışında bir durumu paylaştınız mı? Kaydettiniz mi?" sorusuna Yazıcı, “Görev tanımı dışında böyle bir şey yapmadım” dedi.

"Bunu dediysem yapacak bir şey yok..."

Avukat Ahmet Özel son olarak “Yurt dışı yolculuklarının birinde bazı gazetecilere ‘Gülmeye devam edin. Haftaya darbe yaptığımızda nasıl güleceksiniz’ dediniz mi?” sorusu üzerine sanık Yazıcı, “Bunu anlamıyorum. Eğer bunu dediysem yapacak bir şey yok” diye konuştu.

Duruşma Savcısı’nın "Yurtta Sulh Konseyi’ne üye misiniz?" sorusuna sanık Yazıcı, “Evet. Gazetelerde o listeye dahil edildiğimi gördüm’ dedi.

Erdoğan'ın Marmaris'teki çalışma ofisine yapılan saldırının izleri görüntülenmişti: