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Erdoğan'a rest çeken Arınç'ın bütün programları iptal mi ediliyor?

Dün akşam TRT'deki Newroz programı iptal edilen Bülent Arınç'ın bugün de konuşmacı olarak katılacağı konferans iptal edildi

22 Mart 2015 15:20

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara'da konuşmacı olarak katılacağı programı iptal etti. Arınç bugün saat 14.00’de Yeni Dünya Vakfı tarafından Hacı Bayram Konferans Salonu’nda organize edilen İslam Dünyası Semineri’nde önceden yapılan planlamaya göre konuşacaktı.

Alınan bilgiye göre, Arınç danışmanı aracılığıyla etkinliği organize eden Yeni Dünya Vakfı yetkililerine programa katılamayacağını iletti.

Arınç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdiği açıklamalarının ardından dün akşam da TRT'deki Newroz programı iptal edilmişti.

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