Erdoğan'a rest çeken Arınç'ın bütün programları iptal mi ediliyor?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara'da konuşmacı olarak katılacağı programı iptal etti. Arınç bugün saat 14.00’de Yeni Dünya Vakfı tarafından Hacı Bayram Konferans Salonu’nda organize edilen İslam Dünyası Semineri’nde önceden yapılan planlamaya göre konuşacaktı.

Alınan bilgiye göre, Arınç danışmanı aracılığıyla etkinliği organize eden Yeni Dünya Vakfı yetkililerine programa katılamayacağını iletti.

Arınç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdiği açıklamalarının ardından dün akşam da TRT'deki Newroz programı iptal edilmişti.