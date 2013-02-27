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Politika

Erdoğan'a pankartlı doğum günü kutlaması

Erdoğan, Medeniyetler İttifakı toplantısına katılmak üzere gittiği Avusturya'nın beşkenti Viyana'da da sürprizle karşılandı.

27 Şubat 2013 10:53


BM Medeniyetler İttifakı 5. Küresel Forumu'nun açılış oturumuna katılmak için Viyana'a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, bir grup Türk vatandaşı pankartlarla karşıladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'nın Schwechat Havaalanı'nda Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ayşe Sezgin, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tomur Bayer ve AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tacan İldem ile Avusturyalı protokol yetkilileri tarafından karşılandı.

Havaalanından konaklayacağı otele hareket eden Başbakan Erdoğan'ı, otelinin önünde de kalabalık bir grup Türk vatandaşı Türk bayrakları ve AK Parti pankartlarıyla karşılayıp doğum gününü kutladı. 

Erdoğan, Viyana'daki tarihi Hofburg Sarayı'nda bugün başlayacak BM Medeniyetler İttifakı 5. Küresel Forumu açılış oturumuna katılacak ve konuşma yapacak.

Erdoğan, konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger ile konferans merkezinde ortak basın toplantısı yapacak.

Basın toplantısının ardından Viyana'daki WONDER adlı öğrenci derneğinde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek Başbakan Erdoğan, daha sonra Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer tarafından kabul edilecek.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Fischer ile yapacağı görüşmenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Viyana'dan ayrılması bekleniyor.

 

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