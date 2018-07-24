Erdoğan'a oy verirken çekilen fotoğrafıyla, icra davası için Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu, dilekçesi işleme kondu!

Adana’da sahte estetik uzmanı kuaförün yanlış dudak silikonu yaparak mağdur ettiği kadınlardan biri olarak gündeme gelen ve geçirdiği estetik ameliyatlarla medyada yer alan sigortacı Güllü Sel, bir alacağına ilişkin açtığı icra davasının eylül ayına ertelenmesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verirken çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak şikâyet etti.

CİMER, "Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesini” yasaklayan 298 sayılı Kanun gereğince 250 lira para cezası bulunan oy kullanma fotoğrafını işleme alarak Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Adalet Bakanlığı’nın da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiği şikayet başvurusu dava dosyasına eklendi.

Güllü Sel’in davacı olduğu M.P.’nin avukatı Sedat Küçükyılmaz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç olan bir fotoğrafı dava dosyasına eklemesinin usulsüz olduğunu belirterek konuya ilişkin HSK’ya başvuracağını söyledi.

“Ben bütün benliğimle AK Partili’yim”

Güllü Sel, 13 Temmuz 2018’de CİMER’e yaptığı başvuruda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi 2017/381 no’lu dosya numaralı alacaklı olduğum icra davasında 20/05/2017 yılında imkânlarımı zorlayarak açmış olduğum dava yine 20/09/2018 tarihine erteleme verilerek alacağıma kavuşmama engel olunmuştur. Dosyada teminat mektubu vardır. Ben çocuklarımın ve ailemin geçimini bu dosyadaki parayı alamadığımdan yapamıyorum ve zor günler geçiriyorum. Sevgili Başkan’ım yıllardır AKP liderimiz olarak ben bütün benliğimle AK Partili’yim ve oyumuzu ailecek kullanıp desteğimizi sizden yana kullanıyoruz. Lütfen konuyla ilgili yardımınızı rica ediyorum."

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dilekçeyi mahkemeye göndermesi hata, CİMER’in yargı konusuna müdahalesi hata”

Güllü Sel’in icra takibine başvurduğu evrakların gerçek olmadığını öne süren davalı M.P.’nin avukatı Sedat Küçükyılmaz “Bizim Güllü Sel’den 911 bin lira alacağımız var o bizden 2 milyon liralık icra takibiyle para istiyor. Takip yapmayı gerektirecek hiçbir şey yok” diye konuştu. Konuya ilişkin HSK’ya başvuracağını belirten Küçükyılmaz şu açıklamada bulundu:

“Güllü Sel’in bir sigorta acentesi var. Benim müvekkilimi kandırmışlar bireysel emeklilik sigortası yapacağım diye. Müvekkilimin 911 bin lira parasını almış. Sigorta yapılmamış. Biz alacak davası açınca, sahte senetlerle icra takibine başladı. Önce başka bir şahsı göstererek Şanlıurfa’dan bir takip yaptılar. Onu iptal ettirdik. Aradan iki sene geçince bu defa kendi adına düzenlenmiş bir senetle icra takibi yaptı. Onu da teminat yatırarak durdurduk, dava açtık. Davalar devam ediyor. Sonra kendisini alacaklı gösterip başka biri aracılığıyla takip yaptı. Onu da durdurduk. Şimdi bizim ondan 911 bin lira alacağımız var o bizden 2 milyon liralık icra takibiyle para istiyor. Takip yapmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Dolandırıcı bu kişi.”

“Seçimde AKP’ye oy vermiş. Tutmuş CİMER’e gönderiyor. Bizim davamız iki yıldır sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dilekçeyi mahkemeye göndermesi hata, CİMER’in yargı konusuna müdahalesi hata. O görüntülerin çekilmesi suç, yayınlanması ayrı bir suç, bunun Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dosyaya girmesi ayrı bir suç. Bununla ilgili HSK’ya başvuracağım. Savcılığın yaptığı işlemin suç olduğunu, mahkemeye usulsüz evraklar gönderilemeyeceğini bildireceğim.”

Estetik ameliyatlarla gündeme gelmişti

Sahte estetik uzmanı kuaförün dudak silikonu yaptığı ve mağdur ettiği kadınlardan biri olarak gündeme gelen Güllü Sel, 6 ayda 46 kilo verdiği haberleriyle medyada adından söz ettirmişti. Bugüne dek 18 estetik ameliyatı yaptıran Güllü Sel hakkında, belinin incelmesi için kaburgalarını aldıracağı yönünde haberler çıkmıştı.