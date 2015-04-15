Erdoğan'a 'müstehak' diyen Yılmaz Özdil'e 6 yıl hapis istemi

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında, Soma’da 301 madencinin öldüğü facianın ardından dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ‘fıtrat‘ demesine tepki olarak kullandığı ‘müstahak‘ ifadesi konusunda verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Özdil’in altı yıla kadar hapsi isteniyor.

Osman Asıltürk'ün Takvim'de yer alan haberine göre, Özdil, Soma faciasında 1800’lerden bu yana dünyadaki örnekleri sıralayarak ”Bunlar sürekli olan şeyler, bu işin fıtratında bu var” diyen Erdoğan’ı eleştirmişti. O dönem Hürriyet’te yazan Özdil, Halk TV yayınında ”Şimdi Tayyip Erdoğan çıkıp, bunların ölmesi normal falan diyor. Dolayısıyla, ben başbakana katılıyorum, yani bu olan biten gayet normaldir, hatta müstehaktır bile denilebilir, hepimizi çok daha büyük facialar beklemektedir, Kraliçe Victoria’nın istifa etmesi gerekir” demişti.

Özdil'in davaya konu olan sözleri şöyleydi:

“Başbakan gayet normal diyor, fıtratında var diyor, 1862’den İngiltere’den örnek veriyor. Bana göre bu işin sorumlusu Kraliçe Victoria’dır, çünkü o tarihte tahtta o vardı. Sayın başbakanımızın herhangi bir sorumluluğu olamaz, Kraliçe’nin istifa etmesi lazım.

Ayrıca ABD’den 1907’den örnek verdi. Theodore Roosevelt iktidardaydı. Sayın başbakanımızın ve sakallı enerji bakanımızın suçu günahı yoktur, ihmali yoktur, Roosevelt’in istifa etmesi gerekir.

Ekstra hazin tarafı… O yörenin çocuğu olduğum için yakından gözlemliyorum. Bu ölen çocuklar, maalesef, Tayyip Erdoğan’ın mitingine otobüslerle taşınan işçiler… Bu öldürülen çocukları, AKP mitinglerine götürüp, en büyük Tayyip Erdoğan başka büyük yok diye alkışlatmışlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan çıkıp, bunların ölmesi normal falan diyor.

Dolayısıyla, ben başbakana katılıyorum, yani bu olan biten gayet normaldir, hatta müstehaktır bile denilebilir, hepimizi çok daha büyük facialar beklemektedir, Kraliçe Victoria’nın istifa etmesi gerekir.”