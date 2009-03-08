Erdoğan'a, Mersin mitinginde intihar şoku

500 buzdolabıyla seçimin kaderi mi değişir



Sandıkta bir tokat daha atın



Baykal ve Bahçeli ruh ikizi

İşsizden intihar girişimi

'2. Atatürk' pankartına el kondu

5 kişi gözaltında

Erdoğan, partisince Mersin Metropol Miting Alanı'nda düzenlenen mitinge, Mersin İdmanyurdu'nun renklerinin bulunduğu kaşkolla çıktı.Kadınların çektiği cefayı, eve ekmek gelmediğinde yüreklerinin nasıl parçalandığını,oğulları, kızları okula gidemediğinde nasıl üzüldüğünü, tencerede pişirecek aş bulamadıklarında nasıl üzüldüklerini çok iyi bildiklerini kaydeden Erdoğan, ''Onun için sosyal yardım verdik, onun için kömür verdik, onun için valilerimizi, kaymakamlarımızı imkanlarla donattık'' dedi.''Tunceli olayını düşünün. CHP'si, MHP'si ayağa ayağa kalktılar, yandaş medyaları ayağa kalktılar. Allah aşkına soruyorum; bir vali 200-500 haneye buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe dağıttı diye bir seçimin kaderi mi değişir?Baykal diyor ki; 'veriyorlarsa alın, oyunuzu istediğiniz yere verin'. Böyle olduğuna göre niye rahatsız oluyorsun? Garip gurebaya bu yardımlar ulaşsın, neden rahatsızsın? Aynı zihniyet, önceki seçimlerde de bu 'Bu AK Parti herkese birer altın veriyor' dedi. Değerli kardeşlerim, sizlere de bu altınlardan ulaştı mı? Ne olur gelin şu 29 Martta bunlara sandıkta bir tokat daha atın. Sandıkta, alamadığınız altınların hesabını sorun onlara. Ayıptır, Allah kuru iftiradan saklasın, bunların hayatı böyle. Bunlarda hizmet siyaseti yok.''Erdoğan, Baykal ve Bahçeli için ''Birbirlerinin ruh ikizi'' tanımlaması yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:''MHP CHP'nin, CHP MHP'nin ruh ikizi. Sayın Baykal ve sayın Bahçeli ile onların yanlı medyaları, koro halinde aynı türküyü söylüyorlar. Ağızlarına sultan padişah lafını aldılar. Bahçeli 'şeyhülislam' dedi. Yahu Sayın Bahçeli, şeyhülislam kime denir biliyor musun? Tayyip Erdoğan ne zaman böyle bir şey söyledi? 'Şeyhülislamım' diye benim ağzımdan bu hiç çıktı mı? 'Padişahım', 'sultanım' diye bir laf çıktımı ağzımdan. Bu fakir sultan, doğru. Ama neyin sultanı biliyor musun? Ben gönüllerin sultanı olmaya çalışıyorum, gönüllerin. Çünkü biz milletimize efendi olmaya değil, sultan olmaya değil, padişah olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim mücadelemiz bu.''Başbakan'ın konuşmasının sonlarına doğru, işsiz olduğunu söyleyen 35- 40 yaşlarındaki Halil İbrahim Akkuzu, miting alanı kenarındaki elektrik direğine çıkarak intihara kalkıştı. Başbakanlık korumaları ve miting güvenliği için bulunan polisler, aşağı atlayacağını söyleyen ve akli dengesinin bozuk olduğu ileri sürülen Akkuzu'yu iknaya çalıştı. İsteklerini içeren bir mektup aşağı atan Akkuzu'nun atlama ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinden yardım istenip, direk altına hava yastığı açıldı.Ardından vincin sepetiyle direkteki Akkuzu'ya ulaşan polis, onu kolundan yakaladı ve aşağı indirdi. Miting alanında bulunanlarca yuhalanan Halil İbrahim Akkuzu'ya kakalabalıktan bazı kişiler sopayla saldırdı. Polis linçten kurtardığı Akkuzu'yu alandan götürdü. Başbakan Erdoğan da kürsüden fark ettiği hareketlilik karşısında kalabalığa, “Merak etmeyin bizim görevli arkadaşlarımız böyle şeylere alışık” dedi.Miting öncesi kendini ‘Ateist şair’ olarak tanıtan Oktay Avcu'nun açtığı, ‘Türkiye'nin ikinci Atatürk'ü Erdoğan. Barış her zaman savaşı yenecek. Silaha gerek yok. Özgürlükler terörü bitirecek. En doğru yoldasın devam et. Ataist şair Oktay Avcu’ yazılı döviz polis tarafından alındı. Avcu, miting alanına girişte bu döviz nedeniyle Başbakanlık korumaları tarafından uyarıldı. Avcu, ısrar edince döviz elinden alındı, ardından miting alanına girişine izin verildi.Öte yandan Erdoğan'ın Adana programı sırasında eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başbakan Erdoğan'ın Adana ziyareti öncesinde bazı kişilerin eylem yapacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, kent merkezinde çeşitli yerlerde operasyon düzenledi. İki gün süresince, biri bugün olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.Zanlıların sorgularının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdürüldüğü bildirildi.