Erdoğan'a küfreden eşine boşanma davası açtı!

F. adlı kadın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a küfrettiği için uyardığı 14 yıllık eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı.

Koca hakkında eşine şiddet uyguladığı suçlamasıyla 4.5 yıl hapis istemiyle açılan dava sürüyor. Boşanma davası da karşılıklı suçlamalarla devam ediyor.

Miliyet'te yer alan habere göre, dava dosyasına göre çift arasında uzun zamandan beri devam eden geçimsizlik son zamanlarda zirveye çıktı. İfadelere ve dava dilekçelerine göre 14 yıllık evli olan çift, 15 Haziran 2014 akşamı haberleri izliyordu. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın sözlerini içeren bir haber sırasında çift arasında şiddetli bir kavga çıktı. Ardından çift karakolluk oldu.

Devlet memuru F., ifadesinde olayı şöyle anlattı:

‘Eşim ayağıma tekme attı’

“Eşim cemaat mensubudur, maddi ve manevi bütün desteğini cemaat için harcamaktadır. Son günlerde Başbakan’ın eleştirileri nedeniyle eşim bu duruma çok kızmakta ve Başbakan için küfürler söylemektedir. Eşimin Başbakan’a küfür etmesine ben karşı çıktığım için son günlerde aramızda bu konudan dolayı tartışmalarımız olmaktadır. 15 Haziran 2014 günü 19.00 sıralarında evimizde iken eşim yine aynı davranışını gösterince ben de ona karşı çıktım, tartıştık. Bu sırada eşim sol bacağıma sert bir biçimde tekme attı. Ayağım eşimin ayağı ile kanepe arasında sıkışıp yaralandım. Olay bu şekilde sona erdi. Oğlum ile birlikte hastaneye gidip tedavimi yaptırdım. Olay sırasında eşim bana hakaret etti. Eşimden şikâyetçi değilim; tedbir kararı verilmesini de istemiyorum.”



Koca ise eşinin suçlamalarını reddederek, eşine tekme atmadığını; eşinin ayağını kanepeye çarptığını söyledi. Olaya şahit olan oğlu da babayı doğruladı. Savcılık ise bu suç şikâyete bağlı olmadığı için sağlık raporunu dikkate alarak res’en soruşturma başlattı ve B. hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Olayın ardından çift karşılıklı suçlamalarla birbirlerine boşanma davası açtı. Çiftin dilekçelerinde de özel hayata ilişkin sorunlarının yanı sıra siyasi görüşlerinin çatışıyor olması da geçimsizliklerine gerekçe olarak gösterildi.