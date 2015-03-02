T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'a hakaretten ifade veren 13 yaşındaki çocuğun babası: 8 yaşındaki kızımın da ifadesini alacaklar mı?

Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrılan çocuğun babası olaya tepki gösterdi

02 Mart 2015 22:03

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Facebook üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla savcıya ifade veren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki U.R.E.’nin babası savcılara tepki gösterdi.

Soruşturma kapsamında oğlunun psikolojik raporu için Balıkesir'e gelen baba İ.E., 8 yaşındaki kızının da olduğunu söyleyerek, "Kızım da oğlumun paylaşımına 'Helal olsun abi' diyerek destek vermiş. Bakalım onun da ifadesini alacaklar mı?" diye sordu.

Birgün'deBaba İ.E., Balıkesir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Servisi'nin raporunun davanın açılıp açılmamasıyla ilgili belirleyici olacağını söyledi.

13 yaşındaki U.R.E., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili Başbakan olduğu dönemde yaptığı Facebook paylaşımı nedeniyle 28 Şubat’ta Ayvalık’ta Başsavcılığa ifade vermişti.

ETİKETLER

tayyip erdoğanhakaretcumhurbaşkanı13 yaşbaba8 yaşifade

İlgili Haberler

13 yaşındaki çocuk, Erdoğan'a hakaretten ifade verdi

Facebook'ta yazdıkları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren U.R.E'nin babası, savcıların ayakkabı kutularıyla uğraşması gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24