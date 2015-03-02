Erdoğan'a hakaretten ifade veren 13 yaşındaki çocuğun babası: 8 yaşındaki kızımın da ifadesini alacaklar mı?

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Facebook üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla savcıya ifade veren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki U.R.E.’nin babası savcılara tepki gösterdi.

Soruşturma kapsamında oğlunun psikolojik raporu için Balıkesir'e gelen baba İ.E., 8 yaşındaki kızının da olduğunu söyleyerek, "Kızım da oğlumun paylaşımına 'Helal olsun abi' diyerek destek vermiş. Bakalım onun da ifadesini alacaklar mı?" diye sordu.

Birgün'deBaba İ.E., Balıkesir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Servisi'nin raporunun davanın açılıp açılmamasıyla ilgili belirleyici olacağını söyledi.

13 yaşındaki U.R.E., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili Başbakan olduğu dönemde yaptığı Facebook paylaşımı nedeniyle 28 Şubat’ta Ayvalık’ta Başsavcılığa ifade vermişti.