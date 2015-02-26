Erdoğan'a hakaretten 2 yıl hapis istenen manken: Korkmuyorum, başkaları gibi yolsuzluk yapmadım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan manken Merve Büyüksaraç, verdiği röportajda ‘Korkuyor musunuz?’ sorusuna “Korkmuyorum. Ben bir şey çalmadım, adam öldürmedim. Ama demek ki benden bile korkuyorlar” cevabını verdi

26 yaşındaki eski Türkiye güzeli model manken Merve Büyüksaraç hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan olduğu dönemde sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesine konuşan Merve Büyüksaraç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Instagram’dan yaptığınız bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la davalık olduğunuz doğru mu?

Şu anda elimize resmi bir tebligat geçmedi. Ben de herkes gibi bu haberi gazetelerden öğrendim. E-devlet’ten sorgulayınca da açılmış böyle bir dava gözükmüyor. Ama henüz açılmaması, açılmayacağı anlamına gelmiyor. Devletin kamu görevlisine hakaretten dava açmasını bekliyoruz.

Paylaşımınızın içeriği neydi?

Instagram’a, ilk defa 2012 yılında ünlü bir tiyatrocu tarafından paylaşılmış “Ustanın Şiiri” adlı, İstiklal Marşı’ndan uyarlanmış mizahi bir şiir koydum. Sosyal medyadan bulduğum şiir hakaret içermiyor, ayrıca tek paylaşan da ben değilim, Google’a yazınca da 960 bin kere paylaşıldığını görüyorsunuz.

Meltem Öztürk adlı biri, sizin bu paylaşımınızla ilgili şikâyette bulunmuş, tanıyor musunuz bu şahsı?

Güya IP adresi ve mail adresi tam olarak bilinmeyen Almanya’dan bir vatandaş böyle bir şikâyette bulunmuş, emniyet de hemen ciddiye almış. Durum bize pek de inandırıcı gelmedi.

Konuyla ilgili savcılığa ifade verdiğiniz mi?

14 Ocak’ta emniyetten polisler “Hakkınızda şikâyet var” diye kapıma geldi. Ben de savcı ve hâkim karşısına çıkıp ifade verdim. Paylaşımlarımda herhangi bir hakaret olmadığını anlattım. Paylaştığım şiirin altında da sadece gülücük koymuştum.

Polis kapınıza geldiğinde ne hissettiniz?

Kapıya gelip, “Biz polisiz” dediklerinde, apartmanda birine bir şey oldu diye düşündüm. “Sizinle ilgili şikâyet var” dediklerinde “Gerçekten bunlarla uğraşıyor musunuz?” diyebildim. Şaka gibi.

İç Güvenlik Yasa tasarısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu konuda çok yorum yapamam, çünkü tasarıyı baştan sona görmedik. Ama ekranlardan izlediğim kadarıyla bu tasarıya “İç güvensizlik yasa tasarısı” diyorum. Cumhurbaşkanı size dava açıyor.

Korkuyor musunuz?

Korkmuyorum. Ben bir şey çalmadım, adam öldürmedim, yolsuzluk yapmadım. O yüzden hâkim karşısına çıkınca korkacağım bir durum yok. Ama “Demek ki benden bile korkuyorlar” diyorum. Bu kadar insana dava açmak Türkiye tarihinde yok. Hangi lider kendi vatandaşını bu kadar yargılamış.

Başınıza gelenlerle ilgili ne hissediyorsunuz?

Türkiye’de kadın cinayetleri, tecavüzler varken polisin işi gücü bırakıp gündemde olan ünlülerin Instagram hesaplarıyla uğraşması bence büyük vakit kaybı. Keşke böyle olmasa."