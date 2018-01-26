Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için yasa teklifi hazırlayan AKP'li Metin Külünk'ten yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'gazilik unvanı’ verilmesi için Türkiye Büyük Meclisi'ne kanun teklifi sunan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, açıklamada bulundu. "Tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin 'gazilik' unvanıyla buluşması, yaşadığımız sürecin ağırlığını ve önemini anlatmak içindir" diyen Külünk, "Bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği tarafından 'Dostlar Meclisi' konulu söyleşi düzenlendi. Ördekli Kültür Merkezi'ndeki söyleşiye katılan AKP'li Külünk, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'gazilik unvanı' verilmesi için TBMM'ye sunduğu kanun teklifi hatırlatılan Külünk, konunun dikkat çektiğinin belirtilmesi üzerine "Ben de zaten dikkat çeksin, diye verdim" dedi. Türklerin 'alp geleneği'nden geldiğini belirten AKP'li Külünk, gaziliğin de alplik olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Gezi eylemlerinden bu yana yaşadıklarımıza bir bakın. Yaşadığımız hiçbir hadise, Türkiye'nin tek başına iç dinamiklerinden ortaya çıkmış hadiseler değildir. Tamamı, dış güçlerin 'Erdoğan'sız Türkiye' ve ardından Türkiye'yi teslim almak, kuşatarak, kontrol altına almak hedefindedir. Dolayısıyla biz, aslında cephe mücadelesi veriyoruz. 15 Temmuz, bir işgal girişimi. 15 Temmuz gecesi, o kalkışma hedefine ulaşsaydı Türkiye, bir iç savaş noktasına gelseydi Türkiye'nin birtakım güçler tarafından işgal planının olduğunu biliyor musunuz? Bunu bildiğimize göre, o gece ayağa kalkan milletimize ne dedik? 'Gazi millet' dedik. Parlamentoya 'Gazi Meclis' dedik. Tarih boyunca mücadeleleri kimlerle veriyoruz? Millet ve liderleriyle veriyoruz. O zaman gazi millet, gazi Meclis. Peki o mücadelenin lideri kim? Sayın Erdoğan."

"Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya kıyas değildir"

Teklifinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'gazilik unvanı' ile kıyas olmadığını savunan AKP'li Külünk, "Gönül isterdi ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan sonra Türkiye, hiçbir şekilde iç ve dış tehdide maruz kalmasaydı; ama ne görüyoruz? Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan sonra da Türkiye'ye, dışarıdan kuşatma ve tehditlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin 'gazilik unvanı' ile buluşması, aslında yaşadığımız sürecin ağırlığını ve son derece önemini anlatmak içindir. Ben, bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider" açıklamasında bulundu.