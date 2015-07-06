'Erdoğan'a erken seçimde AKP oyu yüzde 35'lere düşebilir uyarısı yapıldı'

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hükümet kurma görevi alması öncesinde gözler AKP-CHPMHP arasında kurulacak koalisyona çevrilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir erken seçime gidilmesi halinde partilerin alacağı oy oranlarını araştırdığı öne sürüldü. İddiaya göre, Erdoğan’a anket firmalarından alınan bilgiler çerçevesinde yapılacak bir erken seçimde işlerin iyi gitmeyebileceği, AKP’nin yüzde 35’e kadar gerileyebileceği bilgisi verildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre Erdoğan, geçen hafta bir erken seçim olması durumunda partilerin alacağı oy oranları konusunda danışmanlarınca bilgilendirildi. Danışmanlar Erdoğan’a kamuoyu araştırması yapan firmalardan aldıkları anket sonuçları ışığında siyasi durum raporu iletti.

Erdoğan’a iletildi

Erdoğan’a iletilen değerlendirmede seçimin üzerinden geçen bir aylık sürede oy oranlarında çok büyük değişiklikler olmadığı, AKP ve CHP’de küçük kıpırdanmalar ve MHP’de bir miktar düşüş olmakla birlikte 7 Haziran’daki tablonun büyük oranda korunduğu vurgulandı. Koalisyon kurulamayıp cumhurbaşkanının anayasal yetkisi çerçevesinde kasım ayında seçime gidilmesi durumunda çıkacak sonuca ilişkin şu tespitler yapıldı:

Risk var: Seçime kadar geçecek sürede 13 yıllık tek parti döneminin artıları ve koalisoyunun zorlukları iyi anlatılırsa ve süreç iyi yönetilirse AKP’nin alabileceği en yüksek oy yüzde 45 olur. Bu oy sahada her şeyin iyi gitmesi ile mümkün ancak bizim yönetimimize rağmen başka faktörler öne çıkıp süreç iyi gitmezse riskli bir durum ortaya çıkabilir.

Yüzde 35’e düşer: 7 Haziran seçimleri AKP’deki oy düşüşünü net olarak gösterdi. Bir yandan bu düşüş sürüp bir yandanda ülkeyi sürekli seçime zorladığımız algısı oluşursa oylar daha da düşer. Oyların yüzde 35’e kadar düşme ihtimali söz konusu.

CHP oy artırır: Seçimden sonraki bir aylık anketler CHP’nin daha uzlaşmacı görüntüsüyle az da olsa oy artırdığını gösteriyor. Koalisyon görüşmelerinde partilerin algıları bu bir aylık süreçteki gibi devam ederse seçimde CHP’nin yüzde 30’lara çıkma olasılığı var. Bu durumda yapılacak bir seçimde AKP’yle CHP arasındaki farkın neredeyse yüzde 5’lere düştüğü bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz.

Seçimden yanaymış görüntüsü verilmeyecek: Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koalisyon kurulması yerine erken seçimden yana bir görüntü vermemesi görüşü benimsendi.

Erdoğan görev verdikten sonra AKP’nin CHP ya da MHP’yle koalisyon kurması konusunda teşvik edici bir tutum izleyecek. 45 günlük süre içinde özellikle kamuoyu önündeki açıklamalarında partilere uzlaşma çağrıları yapacak. Ancak hiçbir şekilde koalisyon kurulamayacağının görülmesi durumunda 7 Haziran öncesinde olduğu gibi halka tek başına iktidar için oy vermeleri çağrısı yaparak erken seçimdeki kampanyaya katılacak.