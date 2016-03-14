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Politika

Erdoğan: Yıllarca ülkemizde cübbesiyle, sarığıyla dolaşan bir Diyanet İşleri Başkanı göremedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu

14 Mart 2016 21:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Vakfı’nın Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında (13 Mart 2016) “Diyanet İşleri Başkanımızın cübbesi ve sarığıyla ülkelerini ziyaret etmesi isteğiydi. Biz yıllarca kendi ülkemizde cübbesiyle, sarığıyla dolaşan bir Diyanet İşleri Başkanı göremedik” dedi.

Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki törende Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in bir toplantı dolayısıyla Kamerun’dan Türkiye’ye gelen Müslüman liderlerle bir anısını anlattı. Erdoğan, liderlerin Görmez’e bir talep listesi verdiğini ve içinde kendisini  hüzünlendiren bir madde olduğunu belirtti. Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanımızın cübbesi ve sarığıyla ülkelerini ziyaret etmesi isteğiydi. Biz yıllarca kendi ülkemizde cübbesiyle, sarığıyla dolaşan bir Diyanet İşleri Başkanı göremedik” diye konuştu.

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