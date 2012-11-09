Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasının kaldırılmasıyla ilgili eleştirilerini bu kez Endonezya'da dile getirdi. Norveç'te 77 kişiyi öldüren teröristin sadece 21 yıl hapis cezası aldığını hatırlatan Erdoğan, "Yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu'nun ''Demokratik Küresel Yönetişimin Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkısı'' konulu paneline konuşmacı olarak katıldı.

Norveç'te 2011'de aşırı ırkçı Anders Behring Breivik'in 77 kişiyi öldürdüğünü anımsatan Başbakan Erdoğan, bu kişiye verilen 21 yıllık hapis cezasını eleştirdi.

Erdoğan, "Ben sordum, merak ettim. Nasıl oluyor da 77 insanı öldüren bir insan 21 yıla mahkum oluyor. Bana verilen cevap şu; 'hayır, çıkmaz. 21 yıl sonra bir şey uydurulur tekrar 21 yıl verilir'. Ben buna nereden inanacağım, bunu çözmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da idam kalktı ama Amerika'da kalktı mı, Japonya'da kalktı mı, Çin'de kalktı mı Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var" dedi.

Başbakan Erdoğan, Kızılcahamam’daki AKP 19. İstişare ve Değerlendirme Toplantısındaki konuşmasında, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılması ve anadil önündeki engellerin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde açlık grevi yapan PKK’lılar ile bunları destekleyenlere sert çıkarak, “Bunu bize şantaja dönüştürmeyin. Çünkü sizin söylemenizle, bu tür eylemi yapmanızla terörist başını oradan çıkartıp evine göndermeyiz. Bu ülkede on binlerce insanın ölümüne vesile olan bir terörist başına idam verilmiştir ama bu ülke maalesef birilerinin, bazı malum yerlerin baskılarıyla idamı dahi kaldırmıştır. Şu anda birçok insanımız kamuoyu araştırmalarında idam yeniden gelsin istiyor, biliyor musunuz?” demişti.