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Almanya'da Erdoğan'ın 'idam' çıkışı tartışılıyor

Frankfurter Rundschau gazetesi Erdoğan’ın idam cezası ile ilgili açıklamasını yorumladı

06 Kasım 2012 13:35

Almanya'da yayımlanan Frankfurter Rundschau gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "idam" çıkışı için, "'Eğer bizi istemeyecek olursanız karşınıza çok daha farklı bir Türkiye çıkabilir' mesajı veriyor" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu ülkede on binlerce insanın ölümüne vesile olan bir terörist başına idam verilmiştir ama bu ülke, birilerinin, bazı malum yerlerin baskılarıyla idamı dahi kaldırmıştır. Şu anda birçok insanımız kamuoyu araştırmalarında idam yeniden gelsin diyor“ şeklindeki sözleri Alman basınında da yankı yarattı.

Frankfurter Rundschau gazetesi Erdoğan’ın idam cezası ile ilgili açıklamasını şöyle yorumladı:

“Bu çıkış, idam cezasını tekrar yürürlüğe sokmak için doğrudan doğruya alınan bir inisiyatif olmaktan çok, bir uyarı olarak değerlendirilmeli. Hiç kuşkusuz bu açıklama Erdoğan’ın bilek gücüne dayanan popülizminin bir ifadesi. Türkiye’nin üyelik gayretlerinin altını çizdiği Berlin ziyaretinden birkaç gün sonra bu çıkış huzursuzluk yaratmanın da ötesine geçiyor. Açıklamanın içinde 2023 yılına kadar Avrupa Birliği üyeliği ültimatomunu tamamlayıcı bir nitelik bulmak mümkün. İdam cezasıyla yapılan dolaylı anlatım şu şekilde okunabilir: ‘Eğer bizi istemeyecek olursanız karşınıza çok daha farklı bir Türkiye çıkabilir.”

 

Deutsche Welle Türkçe

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