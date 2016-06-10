T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan yarıda kestiği ABD ziyaretinden döndü

Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak için ABD ziyaretini yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye döndü

10 Haziran 2016 23:08

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 17.10'da Türkiye'ye döndü. Erdoğan'ı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve öteki ilgililer karşıladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve diğer heyet üyeleri de Türkiye'ye döndü.

ETİKETLER

muhammed alicumhurbaşkanırecep tayyip erdoğan

İlgili Haberler

"Muhammed Ali'nin ailesi Erdoğan'ın jestlerini reddedince, ABD ziyareti kırgınlıkla yarıda kesildi"

Cüneyt Özdemir'in kulislere dayandırdığı iddiası...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24