Erdoğan yarıda kestiği ABD ziyaretinden döndü

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 17.10'da Türkiye'ye döndü. Erdoğan'ı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve öteki ilgililer karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve diğer heyet üyeleri de Türkiye'ye döndü.