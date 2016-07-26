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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Erdoğan yanlısı ve karşıtı gösteriler endişelendiriyor

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri, Erdoğan taraftarlarının Köln'de düzenlemeyi planladığı gösteriye tepki gösterdi. Karşıt gösteri çağrısı yapılması şiddet olaylarının çıkabileceği endişesine neden oldu.

26 Temmuz 2016 19:50


Haber portalı Spiegel'e konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, Türkiye'deki iç politik sorunların Almanya'ya taşınamayacağını belirterek "Türk iç politikasına angaje olmak isteyenler, elbette bu ülkeyi terk edebilir ve Türkiye'ye geri dönebilirler" diye konuştu. Scheuer, "Toplanma ve gösteri düzenleme özgürlüğü, Türkiye'deki iç sorunların ve şiddetin Almanya'ya taşınması değildir" dedi.

"Yasak başvurusu incelenebilir"

Hristiyan Demokrat Birlik'in iç politika uzmanı Wolfgang Bosbach da gösteri yasağının gündeme gelebileceğini ifade etti. Bosbach, "Gösteri yasağının önündeki engeller bilindiği gibi oldukça yüksek. Ancak ilgili makamlar, planlanan gösteride cezai ya da şiddet eylemleri meydana gelebileceğine ilişkin somut bilgilere sahipse, gösterinin yasaklanmasına ilişkin bir başvuru ciddiyetle incelenmelidir" diye konuştu.

Bosbach, Erdoğan taraftarları ile Erdoğan karşıtlarının karşı karşıya gelmesini engellemek zorunda olduklarını vurgulayarak sadece siyasi söylemlerin değil, şiddetin de Almanya sokaklarına taşınabileceğine işaret etti.

"Gösteri barışçıl olmalı"

Sosyal Demokrat Parti sözcüsü Burkhard Lischka da yasağın yasal açıdan zor olduğuna işaret etti. Gösterinin barışçıl şekilde düzenlenmesinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayan Lischka, böyle bir gösterinin Almanya'daki Türkler arasındaki bölünmeyi daha da derinleştirmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

15 bin kişi bekleniyor

AKP yanlısı bir oluşum olarak bilinen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), internet sayfasında yer alan bilgilere göre pazar günü Köln'de "Darbe teşebbüsüne karşı omuz omuza" adlı bir miting düzenlemeye hazırlanıyor. Polis, gösteriye yaklaşık 15 bin kişinin katılacağını tahmin ediyor. Bu gösterinin yanı sıra Erdoğan karşıtları ve aynı zamanda aşırı sağcı Pro NRW partisi de gösteri düzenlemek istiyor. Alman emniyeti de bu nedenle Köln'de geniş güvenlik önlemleri alıyor. Polis, UETD'nin gösterisine yaklaşık 15 bin kişinin katılacağını tahmin ediyor. Ayrıca Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin gençlik örgütleri de pazar günü Erdoğan taraftarlarının bir araya geleceği Köln'de karşıt gösteri düzenleme çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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