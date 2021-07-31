Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde: Helikopterden incelemelerde bulundu

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti.
Erdoğan, 4. gününde devam eden Manavgat'taki orman yangınından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemede bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.
TIKLAYIN - Erdoğan açıkladı: Orman yangınından etkilenen bölgeler "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildi