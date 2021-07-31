Erdoğan açıkladı: Orman yangınından etkilenen bölgeler "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde 28 Temmuz'dan bu yana birbiri ardına orman yangıları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sabah aktardığı bilgiye göre; 28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’i kontrol altına alındı; Muğla, Mersin, Antalya, Adana ve Osmaniye'deki 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları halen sürüyor.

Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklayan Erdoğan, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangından etkilenen söz konusu bölgeler şöyle sıralandı:

ANTALYA

Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MERSİN

Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

OSMANİYE

Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MUĞLA

Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

ADANA

Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.