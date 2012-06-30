Erdoğan ve Zana'nın görüşmesi başladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile 15:00’te Başbakanlık Resmi Konut’ta görüşmeye başladı.

Beşir Atalay da görüşmede

Bir önceki güvenlik zirvesinde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay katılmıştı. Görüşmeye katılanların ismi açıklanmadı. Ancak bu görüşmeye Atalay'ın da katıldıldığı haberi netleşti. "Kürt sorununu çözerse Erdoğan çözer" sözleriyle son zamanlarda büyük bir tartışma yaratan ve bazı Kürt kesimlerinin tepkilerini alan Leyla Zana şu sıralarda Başbakan Erdoğan ile görüşüyor.

Kürt siyasetinin önemli bir ismi olarak Leyla Zana siyasi yollarla çözülebileceğini belirten mesajlar vermişti. Bu önemli görüşme hem Kürt sorununun hem de terörle mücadele konusunda önemli bir adım olacak. bu görüşmenin ardından terör örgütüne katılımların azalması muhtemel olabilir...

Erdoğan bu görüşmenin detaylarına; Leyla Zana ile görüşmesinin ardından katılacağı AK Parti kongresinde bahsetmesi bekleniyor.

Leyla Zana, verdiği röportajda, “Kürt sorunu”yla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Ben Başbakan Erdoğan'ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna olan inancımı yitirmedim. Yitirsem burada olmazdım” açıklaması ile dikkatleri üzerine çekerken, BDP yönetiminden tepki almıştı.

Zana'dan görüşme öncesi mesaj

Başbakan Erdoğan’la bugün biraraya gelecek olan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’dan görüşme öncesi yeni mesajlar geldi.

Leyla Zana, 5 yıl önce kalp krizinden ölen eski DEP Milletvekili Orhan Doğan'ın mezarı başındaki dünkü anma töreninde "Bu topraklara mutlaka barış gelecek. Barışa olan inancımızı korumalıyız" dedi.

Bir halka saygılı olmak iki tarafın da kazancı olacaktır" diyen Leyla Zana şunları söyledi:

"Her zaman barışa olan inancımız olmalı ve bu konuda da bilgili olmamız gerekiyor. Hiç bir savaş sonuna kadar devam etmez. Bu topraklara barış mutlaka gelecek. Bir halka saygılı olmak her iki tarafında kazancı olacaktır.

Ne derlerse desinler, ne olursa olsun, bizim ruhumuz birlik ve beraberlikten yanadır. Bütün hizmetlerimiz halkımız içindir. Dost ve düşman herkes bilsinki, bu birliktelik bu topraklara mutlaka barışı getirecektir, barış bu topraklarda mutlaka yeşerecektir. Belki bizim ömrümüz yetmez. Ne krallık tahtı, ne iktidarlar devamlı değillerdir..."