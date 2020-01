Zana: Savaş sonsuza kadar süremez

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, "Hiç bir savaş sonsuza kadar devam etmez. Bu topraklara barış mutlaka gelecek. Bir halka saygılı olmak her iki tarafın da kazancı olacaktır" dedi.

Leyla Zana, 24 Haziran 2007'de kalp krizi geçirip yaşamını yitiren eski DEP milletvekili Orhan Doğan'ın memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mezarı başında yapılan anma törenine katıldı. Mezarın başında yapılan dini törenin ardından Kürtçe, "Şehitler ölmez", "Başkansız yaşam olmaz" sloganları atıldı.

Bir konuşma yapan Leyla Zana, Orhan Doğan'ın yaşamı boyunca halkı için çalıştığını ve hep barış için çaba sarf ettiğini söyledi. Orhan Doğan'ın barış mesajlarının birilerince anlaşılmadığını belirten Zana, şunları söyledi:

"Her zaman barışa inancımız olmalı ve bu konuda da bilgili olmamız gerekiyor. Hiç bir savaş sonsuza kadar devam etmez. Bu topraklara barış mutlaka gelecek. Bir halka saygılı olmak, her iki tarafın da kazancı olacaktır. Sen (Orhan Doğan) barış için çok çalıştın, arkadaşların da halen bu yolda çalışmaya devam ediyor. Bütün zulümlere karşı sen her zaman dik duruşunu korudun. Sen çok iyi biliyorsun. Beynimiz, kalbimiz hep birlik ve beraberliğimiz için attı. Ne derlerse desinler, ne olursa olsun, bizim ruhumuz birlik ve beraberlikten yanadır. Bütün hizmetlerimiz halkımız içindir. Dost ve düşman herkes bilsin ki, bu birliktelik bu topraklara mutlaka barışı getirecektir. Barış bu topraklarda mutlaka yeşerecektir. Belki bizim ömrümüz yetmez. Ne krallık tahtı, ne iktidarlar devamlı değillerdir. Ancak hizmet yapan hiç bir zaman unutulmayacak. Senin barışçı ruhun önünde her zaman saygıyla eğiliyorum"

Leyla Zana ve beraberindekiler, Orhan Doğan'ın mezarına karanfiller bıraktıktan sonra ayrıldı.