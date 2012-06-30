T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'la görüşmeden önce Leyla Zana: Mutlaka barış gelecek

Erdoğan ile saat 15.00'da Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek olan Zana’dan yeni mesajlar geldi

30 Haziran 2012 12:24

Başbakan Erdoğan’la bugün biraraya gelecek olan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’dan, görüşme öncesi yeni mesajlar geldi.

Başbakan Erdoğan bugün saat 11'de yapılacak güvenlik zirvesinin ardından, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'yı kabul edecek.

Erdoğan ile saat 15.00'da Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek olan Zana’dan yeni mesajlar geldi.

Zana, 5 yıl önce kalp krizinden ölen eski DEP Milletvekili Orhan Doğan'ın mezarı başındaki anma töreninde "Bu topraklara mutlaka barış gelecek. Barışa olan inancımızı korumalıyız" dedi.

"Bir halka saygılı olmak iki tarafın da kazancı olacaktır" diyen Zana şunları söyledi:

"Her zaman barışa olan inancımız olmalı ve bu konuda da bilgili olmamız gerekiyor. Hiç bir savaş sonuna kadar devam etmez. Bu topraklara barış mutlaka gelecek. Bir halka saygılı olmak her iki tarafında kazancı olacaktır.

Ne derlerse desinler, ne olursa olsun, bizim ruhumuz birlik ve beraberlikten yanadır. Bütün hizmetlerimiz halkımız içindir. Dost ve düşman herkes bilsin ki, bu birliktelik bu topraklara mutlaka barışı getirecektir, barış bu topraklarda mutlaka yeşerecektir. Belki bizim ömrümüz yetmez. Ne krallık tahtı, ne iktidarlar devamlı değillerdir..."

ETİKETLER

leyla zanabdperdoğandiyarbakırgörüşmemesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24