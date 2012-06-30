Başbakan'la görüşmeden önce Leyla Zana: Mutlaka barış gelecek

Başbakan Erdoğan’la bugün biraraya gelecek olan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’dan, görüşme öncesi yeni mesajlar geldi.

Başbakan Erdoğan bugün saat 11'de yapılacak güvenlik zirvesinin ardından, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'yı kabul edecek.

Erdoğan ile saat 15.00'da Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek olan Zana’dan yeni mesajlar geldi.

Zana, 5 yıl önce kalp krizinden ölen eski DEP Milletvekili Orhan Doğan'ın mezarı başındaki anma töreninde "Bu topraklara mutlaka barış gelecek. Barışa olan inancımızı korumalıyız" dedi.

"Bir halka saygılı olmak iki tarafın da kazancı olacaktır" diyen Zana şunları söyledi:

"Her zaman barışa olan inancımız olmalı ve bu konuda da bilgili olmamız gerekiyor. Hiç bir savaş sonuna kadar devam etmez. Bu topraklara barış mutlaka gelecek. Bir halka saygılı olmak her iki tarafında kazancı olacaktır.

Ne derlerse desinler, ne olursa olsun, bizim ruhumuz birlik ve beraberlikten yanadır. Bütün hizmetlerimiz halkımız içindir. Dost ve düşman herkes bilsin ki, bu birliktelik bu topraklara mutlaka barışı getirecektir, barış bu topraklarda mutlaka yeşerecektir. Belki bizim ömrümüz yetmez. Ne krallık tahtı, ne iktidarlar devamlı değillerdir..."