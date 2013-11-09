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Yaşam

Erdoğan ve Gül'den Savaş Ay için taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, gazeteci Savaş Ay'ın ölümü nedeniyle birer taziye mesajı yayımladı

09 Kasım 2013 23:30

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "habercilik mesleğine tutkunluğu dolayısıyla en zor şartlar altında dahi görevini sürdürmüş, yaptığı televizyon programlarıyla izleyicilerinin takdirini kazanan Savaş Ay'ın daima saygın bir gazeteci olarak hatırlanacağını" belirtti. 
Başbakan Erdoğan, yayımladığı başsağlığı mesajında, medyanın güler yüzlü ve renkli simalarından Ay'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini bildirdi. 
Erdoğan, mesajında, "Uzun süredir tedavi görmesine rağmen, habercilik mesleğine tutkunluğu dolayısıyla en zor şartlar altında dahi görevini sürdürmüş olan, yaptığı televizyon programlarıyla izleyicilerinin takdirini kazanan Savaş Ay, daima saygın bir gazeteci olarak hatırlanacaktır. Ay'a Allah'tan rahmet; ailesine ve medya camiamıza sabır ve metanet diliyorum" ifadesini kullandı. 
 

Kız kardeşine taziye telefonu

 
Başbakan Erdoğan, Savaş Ay'ın kız kardeşi Işıl Ay'a da taziyelerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Savaş Ay'ın kız kardeşi Işıl Ay'ı telefonla aradı. Erdoğan, telefon görüşmesinde, Ay'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. 
 

Cumhurbaşkanı Gül: Takdirle hatırlanacaktır

 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yayımladığı başsağlığı mesajında, Savaş Ay'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Gül, "Yaptığı televizyon programları, yazıları ve haberleriyle halkımızın beğenisini kazanan Savaş Aş, Türk basınının seçkin bir ismi olarak takdirle hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, Sabah gazetesine ve basın dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. 

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