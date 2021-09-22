Erdoğan ve Destici, New York’ta bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, New York'ta bir araya geldi.

Mustafa Destici, Türken heyeti, New York Times heyeti, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmelere, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen programa, TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere de katıldı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Destici, şunları yazdı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi'nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi'nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York'ta BM Binası'nın hemen karşısındaki Türk Evi'ni ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz.”