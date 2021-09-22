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Politika

Erdoğan ve Destici, New York’ta bir araya geldi

Mustafa Destici, New York Times heyeti ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmeye de katıldı

22 Eylül 2021 10:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, New York'ta bir araya geldi.

Mustafa Destici, Türken heyeti, New York Times heyeti, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmelere, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen programa, TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere de katıldı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Destici, şunları yazdı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi'nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi'nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York'ta BM Binası'nın hemen karşısındaki Türk Evi'ni ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz.”

 

 

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