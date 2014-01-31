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Erdoğan ve bakan arasındaki imza krizinin asıl nedeni ortaya çıktı

İran ile hazırlanan anlaşmaya imza atmak istemeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Erdoğan'ın eliyle 'imzala' talimatı sonrası masaya oturup imza atması dikkat çekmişti

31 Ocak 2014 21:53

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti kapsamında gerçekleştirilen ticaret anlaşması sırasında Erdoğan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci arasında yaşanan imza krizinin nedeninin, İran’ın 'Tercihli Ticaret Anlaşması'na kendisi için son dakika imtiyazları eklemesi ve anlaşmanın sadece ilk sayfasını imzalatarak geçiştirmek istemesi olduğu öğrenildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ayak diremesi ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Birinci Vekili'ni ikna etmesi üzerine İran tarafı bütün sayfaları parafladı.
Hürriyet'in haberine göre, İran, 28 Aralık günü Ankara'da tamamlanan 54 maddelik anlaşmaya kendi lehine yeni maddeler ekleyerek bazı ürünlerle ilgili vergileri artırmak istedi. Bunun üzerine Bakan Zeybekci, “Bu halde imzalayamayız” diyerek Başbakan Erdoğan’ın da desteğini aldı. Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı ile konuyu görüştü ve pürüzler giderildi. Pazarlıklar son ana kadar sürdü. Bu arada İran Ekonomi Bakanı da Zeybekci’ye “Sadece 1. sayfaları imzalayalım, diğer 7 sayfayı sonra imzalarız” teklifi yaptı. Zeybekci bunu da reddetti. Son dakika pazarlıklarında İran tarafı anlaşmanın 8 sayfasını da paraflamayı kabul etti ve Başbakan Erdoğan’ın Zeybekci’ye eliyle yaptığı ‘imzalayın’ işaretinin ardından iki bakan Tercihli Ticaret Anlaşması’nı imzaladı.
 

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