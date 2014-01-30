Erdoğan'dan Bakan Zeybekçi'ye 'Farsça belgeyi imzala' talimatı!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti kapsamında iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşmasında imza krizi çıktı. Anlaşma metninin Farsça olduğunu söyleyerek imza atmak istemeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Erdoğan'ın eliyle 'imzala' talimatı sonrası masaya oturup imza atması dikkat çekti.

Başbakan Erdoğan, İran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İran ile yapılan ikili görüşmelerde ticaret anlaşması imzalanacağı anons edildi. Anons sonrası Türkiye heyetinde anlaşmazlık yaşandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu mevkidaşı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek, anlaşmayı imzalayacak olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin yanına geldi. FOX'ta yer alan habere göre, anlaşma hakkında bilgiler aktaran Davutoğlu'nun sözleri sonrası Zeybekçi dakikalarca masaya oturmadı. Heyet içinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da Zeybekçi'nin tavırları üzerine gerginlik yaşadığı gözlendi. Başbakan Erdoğan'la göz teması kuran Yıldız, eliyle hallediyoruz işareti yaparak problemin çözüleceğini belirtti.

Farsça olan anlaşma metnini imzalamak istemedi

Nihat Zeybekçi'nin anlaşma metninin Farsça olduğunu belirtip imzalamak istemediği öğrenildi. Bunun üzerine Bakan Yıldız harekete geçerek Başbakan Erdoğan'ın yanına gitti ve kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Erdoğan'ın eliyle Bakan Zeybekçi'ye gergin bir yüz ifadesi ile 'imzala' işareti yaptığı kameralara yansıdı. İçeriği Türkçe olmayan bir anlaşmaya imza atmak istemeyen Zeybekçi bu şekilde ikna edilerek anlaşma dakikalar sonra imzalandı.

İşte İran'la Türkiye arasında yaşanan imza krizi görüntüleri: