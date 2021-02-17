Erdoğan ve Bahçeli anlaştı; yeni anayasa için bilim kurulu oluşturuluyor

Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa için bilim kurulu oluşturulmasında anlaştı. Çalışma ekibini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yavuz Atar kuracak. Ekipte AKP ve MHP'nin yetkilendireceği iki isim de yer alacak.

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ’ın haberine göre, Yeni anayasa çalışması için kurulacak ekibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Yavuz Atar oluşturacak ve akademisyenler yeni anayasayı birlikte çalışarak çıkaracak. Kurulda anayasa profesörleri yer alacak. Kurulda AKP ve MHP’nin yetkilendirdiği iki isim de yer alacak, kendi partilerine bilgilendirmede bulunacak. Hedef anayasa çalışmasının başladığı tarihten itibaren 2 yıl içinde tüm çalışmaları tamamlamak.

Akşam gazetesi haberinde, “Bu sürede hazırlanan taslak metin hem muhalefete hem de STK'ların görüşüne sunulacak. Anayasaya son şekli tüm istişare ve son rötuşlardan sonra verilecek. Ardından yeni anayasa teklifi Meclis'in gündemine gelecek. Son aşama ise halk oylaması olacak.” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Yeni Şafak yazarı Acet: Yeni anayasa için bilim heyeti oluşturulacak, seçim barajı için üç seçenek gündemde