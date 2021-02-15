Yeni Şafak yazarı Acet: Yeni anayasa için bilim heyeti oluşturulacak, seçim barajı için üç seçenek gündemde

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini yazdı. Afet, “Yeni anayasa için bilim heyeti oluşturulacak, seçim barajı düşürülecek” görüşünü savundu.

Acet yazısında, “AK Parti yeni anayasa için Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Bilim Kurulu’nun bir benzerini, yeni anayasa için oluşturacak. Yani anayasa için ilgili uzmanlardan oluşan bir heyet çalışacak. Zikrettiğimiz usulden yola çıkarak geçmişteki tecrübelerden günümüzde de yararlanılacağı söylenebilir. 2007’de siyaset dışındaki anayasa uzmanlarına (Ergun Özbudun başkanlığında) bir anayasa taslağı hazırlatılmıştı. İlk etapta her partinin kendi çalışmasını yapması, tamamlaması, devamında metinler olgunlaşınca, müzakere sürecinin başlaması öngörülüyor. O safhada partiler arası görüşme trafiğinin başlaması düşünülüyor." ifadesini kullandı.

Seçim barajı için üç seçenek

Acet yazısında şunları kaydetti:

"Anayasa ile eş zamanlı bir de Seçim Kanunu’nda değişiklik çalışması yürüyor. Seçim Kanunu başlığı içinde en fazla merak celbeden husus, seçim barajının düşürülmesi meselesi. Barajın düşürülmesi konusunda yaygın bir irade ortaya çıkmış durumda ancak oranının ne olacağı konusunda henüz bir netleşme yok. Yüzde 10’luk baraj, ‘yönetimde istikrar, temsilde adalet’ ilkesi gözetilerek getirilmişti.

Yeni sistemle yönetimde istikrar sağlandığı için temsilde adaleti gözetmek adına barajla ilgili adım atmanın önünde bir engel kalmadı. Baraj düşecek ama acaba kaça düşecek? Yüzde 7 oranı basında ağırlıklı bir seçenek gibi yansıtıldı. Ancak benim edindiğim izlenim, dünya örnekleri o yönde olduğu için yüzde 5 ihtimali de seçenek dışı değil. Hatta, barajın hepten kalkması gibi bir seçenek bile tümden denklem dışında diye düşünülmemeli."