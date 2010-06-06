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Politika

Erdoğan ve Arınç'a suikast zanlısı yakalandı

Başbakan Erdoğan veBaşbakan Yardımcısı Arınç'a yönelik tehdit, hakaret ve küfür içerikli ihbarlar gönderen Adnan Yıldırım adlı şahıs tutuklandı.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik tehdit, hakaret ve küfür içerikli ihbarlar gönderen Adnan Yıldırım adlı şahıs tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın, çeşitli tarihlerde Başbakan Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'a karşı tehdit, hakaret ve küfür içerikli ihbarlar gönderdiği, Başbakan Erdoğan'ın geçişi sırasında kendisini aracın önüne atmak gibi 12 ayrı eylemde bulunduğu belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adnan Yıldırım isimli şahıs son olarak 3 Haziran 2010 günü 'Tayyip'i vuracağım' şeklinde SMS göndermesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde aynı gün Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştır. Şahsın yapılan GBT kayıtlarında, 'kız, kadın ve erkek kaçırmak, dolandırıcılık ve iflas, hırsızlık, Vergi Usul Kanununa muhalefet, yağma, resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan 33 adet suç kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

Adnan Yıldırım isimli şahıs tehdit ve hakaret suçlarından hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte sevk edildiği makamlarca tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne teslim edilmiştir."



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