'Erdoğan ve AKP hükümeti, iktidarı silahsız şekilde gasp etmiştir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı devir-teslim töreni ve kurulan 62. hükümet ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "AKP Genel Başkanı olarak seçilen Ahmet Davutoğlu'nun eline tutuşturulan Bakanlar Kurulu Listesi bizatihi hazırlayan ve bakanları isim isim belirleyen Erdoğan tarafından bugün onaylanmıştır" ifadesini kullandı.

DHA'nın haberine göre, Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışmalarını, bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vasiliği ve himayesi altında yapacağını ileri sürdü.

Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanı devir-teslim töreni dün itibariyle yapılmış, hemen arkasından da perde gerisinde planlandığı gibi, 62.Cumhuriyet Hükümeti'nin kurulma çalışmaları başlatılmıştır. Nihayetinde AKP Genel Başkanı olarak seçilen Ahmet Davutoğlu'nun eline tutuşturulan Bakanlar Kurulu Listesi bizatihi hazırlayan ve bakanları isim isim belirleyen Erdoğan tarafından bugün onaylanmıştır.



Sipariş üzerine kurulan hükümet böylelikle göreve başlamıştır. Her şeye rağmen, bu yeni gelişmenin aziz milletimize, Türk siyaset ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra Davutoğlu, Erdoğan'ın vasiliği ve himayesi altında siyasi çalışmalarını yürütecektir."

'Abdullah Gül'e büyük bir vefasızlık, haksızlık ve saygısızlık alenen yapılmıştır'

"Erdoğan'ın başrol oyunculuğunda sahnelenen siyaset tiyatrosu ve siyaset güldürüsü herkesin gözü önünde cereyan etmiştir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'ya çıkmadan, selefiyle helalleşip şeklen ve usulen görevi devralmadan önemli sayılabilecek sakat ve sorunlu tasarruflara imza atmıştır. Bu demokratik nezaketsizliği, demokratik ayıbı elbette milletimiz ibretle ve hayretle izlemiştir.



Ayrıca 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e büyük bir vefasızlık, haksızlık ve saygısızlık alenen yapılmıştır. Önümüzdeki beş yıllık sürede Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edecek Recep Tayyip Erdoğan, devletin teamül ve geleneklerini hiçe saymak şöyle dursun, hukukun üstünlüğünü de sürekli olarak baltalamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sözde üstünlerin, kendini üstün gören kibir ve haset yuvalarının zorlamaları ve tezgâhlarıyla rotasından sapmakta, güzergâhından savrulmaktadır" dedi.



Türk devleti bir avuç imtiyazlı zümrenin ve sonradan görme azınlığın elinde avucunda oyuncağa dönmüştür. Uzunca bir süredir yaşanan ve yaşatılan vahim yanlışlar, dün itibariyle iyice yüzeye vuran çarpıklıklar özellikle hukuk, egemenliğin kullanış biçimi ve milli irade adına fazlasıyla kaygı vericidir."

'Kanunsuzluk ve kural tanımazlık Recep Tayyip Erdoğan'ın siciline çıkmayacak şekilde kazınmıştır'

Bahçeli, "Bu kapsamda olmak üzere aşağıda maddeler halinde ifade edilecek şu hususları aziz milletimizin bilgisine sunuyor ve üzerinde düşünülmesini önemle temenni ediyorum: 1-Yüksek Seçim Kurulu, 10 Ağustos Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını 15 Ağustos 2014 tarihinde ilan etmiştir. Böylelikle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı resmi boyut kazanmış ve herkes için bağlayıcı olmuştur.



Anayasa'nın 101.Maddesi'nin son fıkrası, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 4.Maddesi'nin 5. fıkrası doğrultusunda; Erdoğan'ın, partisiyle ilişiğinin kesileceği ve TBMM üyeliğinin düşeceği açık ve kesin bir durumdur. Fakat, Recep Tayyip Erdoğan; 15 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar Başbakanlıktan, AKP Genel Başkanlığından ve İstanbul Milletvekilliğinden ayrılmayarak Anayasa ve yasaları yok saymıştır. Türkiye yaklaşık iki hafta gayri hukuki ve gayri meşru bir şekilde yönetilmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti hukuku askıya almış, iktidarı silahsız şekilde gasp etmiştir. Benzerlerine ancak darbe dönemlerinde rastlanan hukuksuzluk, kanunsuzluk ve kural tanımazlık Recep Tayyip Erdoğan'ın siciline çıkmayacak şekilde kazınmıştır."