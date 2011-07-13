-ERDOĞAN: ÜMİTLİ OLMAK İSTİYORUM TBMM (A.A) - 13.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''BDP'lilerin Meclis'e gelmelerine yönelik görüşmelerden ümitli olmak istediğini belirterek, ''Anamuhalefet partisiyle nasıl bir uzlaşma sağlandıysa temenni ederim ki BDP ile de böyle bir uzlaşma sağlanır ve en kısa zamanda BDP de gelir, Parlamentoda yeminini yapar'' dedi. Erdoğan, TBMM'de, bir gazetecinin, AK Parti ve BDP temsilcilerinin yürüttüğü görüşmeleri anımsatarak, ''Görüşmelerden ümitli misiniz?'' sorusu üzerine, ''Ümitli olmak istiyorum. Aynen ana muhalefet partisi ile bir uzlaşma sağlandıysa, temenni ederim ki BDP ile de böyle bir uzlaşma sağlanır. En kısa zamanda BDP'de Parlamento'ya gelip yeminini yapar, arzumuz budur'' dedi. -''GELİN ÖNCE MASAYA OTURALIM''- Erdoğan, ''Talepleri nedir?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Yemin konusunda biz herhangi bir talebe açık değiliz. Çünkü yemin konusu şu anda taleplerin müzakere konusu değildir. Daha sonra bu yeni Anayasanın yapılması sürecinde bütün bu konular müzakere edilebilir, bunların hepsini orada... Gerek AK Parti, gerek CHP, gerek MHP, gerek BDP hep birlikte görüşelim ama benim bir çağrım var: Diyorum ki, gelin bu işleri önce masaya oturalım, ondan sonra masada bu işleri müzakere edelim, görüşelim. Uzaktan medya üzerinden filan bunları yapmayalım. Masaya oturalım, yani masaya gelmeye ben hazır mıyım, var mıyım? önce bu soruyu kendimize soralım. 'Tamam biz yeni Anayasanın yapılması için masada varız' diyorsak, o zaman ekiplerimizi görevlendirilim, bu ekipler otursunlar çalışmaya başlasınlar ve bu çalışmaya başlarken de milletin buna katılımı çok önemsememiz lazım. STK'ların bu sürece katılımını sağlamamız lazım, akademisyenlerin... Bugüne kadar birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmaların havuza alınması lazım. Bütün bunların nihayetinde de sonunda anayasacıları bu işe katmak ve daha sonra da Parlamentoya getirmek suretiyle nihai kararı verelim. Milletimizin tamamının, 'işte bu benim anayasam' dediği sivil bir anayasayı kurmuş olalım. Arzumuz bu, çerçevesi bu. Bunun içinde neler olacağını da o masadaki 4 grubu olan parti otursun yapsın diyoruz.''