Erdoğan: Tweet mweet ve Facebook'la hayat kurtarılmıyor, hayatlar sönüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Twitter ve Facebook'u hedef göstererek, "Sosyal medyadan da konuşmuyorum. Tweet mweet de pek sevmem. Biliyorsunuz. Facebook olayının neler getirdiğini biliyorsunuz. Bunları da ben şuna benzetiyorum. Doktorun elindeki neşterle katilin elindeki bıçağa benzetiyorum. Şu anda hepsi birbirine karıştı. Bunlar hayat söndürüyor, ailelerin ne hale geldiğini görüyorsunuz" dedi.

"Gençliğimizi tinerde şunda bunda nereye geldiğini görüyorsunuz" diyen Erdoğan, "Bunların sosyal medyayla uyum içinde yürüdüğünü görmemiz lazım" ifadesini kullandı.

12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili kısımlar şöyle:

Açık net paylaşıyorum. Hafıza kayıtlarında bir şey bırakmayı sevmiyorum. Sosyal medyadan da konuşmuyorum. Tweet mweet de pek sevmem. Biliyorsunuz. Facebook olayının neler getirdiğini biliyorsunuz. Bunları da ben şuna benzetiyorum. Doktorun elindeki neşterle katilin elindeki bıçağa benzetiyorum. Şu anda hepsi birbirine karıştı. Bunlar hayat söndürüyor, ailelerin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Gençliğimizi tinerde şunda bunda nereye geldiğini görüyorsunuz. Bunların sosyal medyayla uyum içinde yürüdüğünü görmemiz lazım. Muhafazakar bir toplum idealini paylaşan bir AK Parti olarak hassasiyetimizin çok daha fazla olduğuna inanıyorum.