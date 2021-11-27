T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Türkmenistan'la ticareti 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

27 Kasım 2021 16:39

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan imzalanan ortak bildirinin 9 maddeden oluştuğunu belirterek, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Sözlerine, "Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum" diye başlayan Erdoğan, iki ülke arasında 9 maddelik bildirgenin imzalandığını da söyledi.
 
Erdoğan, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız" dedi.
 
erdoğantürkmenistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24