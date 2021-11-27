Erdoğan: Türkmenistan'la ticareti 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız

Sözlerine, "Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum" diye başlayan Erdoğan, iki ülke arasında 9 maddelik bildirgenin imzalandığını da söyledi.