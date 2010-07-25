-ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNİ OYLAYACAKSINIZ MALATYA (A.A) - 25.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu seçimde muhalefetin performansını oylamayacaksınız. Bu seçimde kendi geleceğinizi, çocuklarınızın geleceğini, Türkiye'nin istikbalini oylayacaksınız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 22 temmuz seçimlerine girerken halka söz verdiklerini, '12 Eylülün anayasasını değiştirmek lazım' dediklerini, Türkiye'ye ayak bağı olan, Türkiye'nin önünü tıkayan, itibarını zedeleyen bu yasakçı anayasayı değiştirmek için halktan yetki istediklerini söyledi. 22 temmuz seçimlerinde halkın, bu düşüncelerine destek verdiğini, ardından yapılan halk oylamasında rekor bir oy oranıyla Malatya'nın, yüzde 82.2 ile ''evet'' dediğini anlatan Erdoğan'ın, şimdi ne der diye sorduğunda, meydandakiler, ''evet'' diye bağırdı. Başbakan Erdoğan'ın, ''Eyvallah, durmak yok, durmak yok. Eyvallah, inanıyorum ki; buradan ayrıldıktan sonra kapı kapı dolaşacağız. Ne diyeceğiz? Sevdamız millet kararımız'' sözlerine meydandan ''evet'' sesleri yükseldi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Mesele bu, mesele bu. Sizden aldığımız yetki ile güç ve iradeyle biz 12 Eylül anayasasındaki en kapsamlı hazırlığını yaptık. Sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah 12 Eylülde ben inanıyorum, siz bunu gösterecek ve ortaya koyacaksınız. 'Muhalefet, bu değişime omuz vermezse biz de o zaman millete gideriz' dedik. Sizin huzurunuza geldik. Şimdi artık söz, karar, yetki sizde. Artık söz milletin. Evet artık karar milletin. Değerli kardeşlerim MHP'ye oy vermiş kardeşlerime de sesleniyorum. Ama bakın idarecilerini konuşmuyorum. MHP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Buradan CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş kardeşlerimize de sesleniyorum. Bu anayasa değişikliği bir AK Parti projesi, bir Recep TAyyip Erdoğan projesi değil, benim şahsi ve kişisel projem değil, bu seçimde hükümetin icraatlarını oylamayacaksınız. Bu seçimde muhalefetin performansını oylamayacaksınız. Bu seçimde kendi geleceğinizi, çocuklarınızın geleceğini, Türkiye'nin istikbalini oylayacaksınız.'' -''7,5 YILDIR DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYORUZ'' Başbakan Erdoğan, AK Parti olarak 7,5 yıldır demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek, ''Madem 12 Eylülden bu kadar mağdur, bu kadar muzdaripsiniz, neden vesayetin karşısında durmuyorsunuz? Neden kirli senaryoları savunuyorsunuz? Neden çetelere avukatlık yapıyorsunuz?'' dedi. Geçen haftaki grup toplantısında 12 Eylülde gerçekleştirilen idamları hatırlattıkları için bazılarının ''küplere bindiğini'' belirten Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Dedim ki hayırdır? Ne oldu? Geçmişinizle mi yüzleştiniz? Vicdanınız mı sızladı? Size oy veren, size umut bağlayan seçmenlerinize karşı mahcup mu oldunuz? 30 yıldır rantını yediğiniz, nemalandığınız, istismar ettiğiniz, edebiyatını yaptığınız 12 Eylülle hesaplaşma fırsatı önünüze gelince neden afalladınız? 12 Eylülden mağdur olan sadece siz misiniz? Bu milletin acısı, bu milletin mağduriyeti sizi hiç ilgilendirmez mi? Bu millet de, milletin temsilcileri de 1960 müdahalesinin mağduru oldu, ama bunlar, o müdahaleye çanak tuttular. Bu millet de, biz de 28 Şubat müdahalesinin mağduru olduk, baskısını gördük. Acısını, sızısını yüreğimizde hissettik, ama bunlar alkış tuttular.'' -''BİZİM YOLUMUZU MALATYALI BATTAL GAZİ AYDINLATIYOR''- Malatya'ya gelirken, yapılan çalışmaları gördüğünü belirten, şöyle devam etti: ''Dün buraya gelenler vardı. Bütün bu yolları görürler, havalanından inerler, havaalanının o halini görürler, Meclise gelirler ne derler biliyor musunuz? 'Ne yaptınız ki'. El infas. Sadece Malatya değil, 81 vilayet, Türkiye şantiye. Benim halkım bunları biliyor, vatandaşım bunları biliyor. Onun için 12 Eylül 2010, evet bunların tekrar sandığa gömüleceği gün. Ben bunu biliyorum. Zaten Malatya konuşuyor. Bugün Adıyaman konuştu. Dün Elazığ, Bingöl konuştu. Hepsinde heyecan, coşku, güzellik, aynı. Bizim yolumuzu Malatyalı Seyid Battal Gazi aydınlatıyor. Malatyalı Niyazi Mısri aydınlatıyoyor. Şeyh Sadrettin Konevi aydınlatıyor. Bizim yolumuza Malatyalı bir büyük insan, demokrasi aşığı Turgut Özal ışık tutuyor.'' -''BUNLARIN HEPSİ BOŞ BİZ BU YOLA İNANÇLA ÇIKTIK''- ''Bizi tehdit edenlere, bizi korkutacaklarını zannedenlere diyorum ki, 'bunların hepsi boş, biz bu yola o inançla çıktık'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu yolda biz ölmenin ne olduğunu çok iyi biliriz. O korkaklar arasında bizi bulamayacaksınız. Biz bu vatana, bu millete hizmet yolunda bedeli ne olursa olsun, onu ödemeye hazırız. Kaldı ki, bu yola çıktığımız da biz milletimize söz verdik ve o sözümüzün arkasındayız ve aynen yola devam ediyoruz.''