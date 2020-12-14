Erdoğan: İnsanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Başlangıcından itibaren üyesi olduğumuz İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın kuruluşunun 60. Yıl dönümünü tebrik ediyorum. Türkiye olarak dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın arttırılması hedefleri doğrultusunda. OECD’de etkin bir iş birliği sergiliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Teşkilat 60 yıldır hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle oluşturduğu standartlarla paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır. Covid-19 salgını ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı paketleri ile girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerinin yanında olduk. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını arttırarak sürdürüyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihma etmedik. Türkiye olarak 156 ülkeye 9 uluslararası kuruluşa yardımda bulunduk. Kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrim içi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindim üzere uluslararası iş birliği gelişmekte olan ülkeler ile mültecileri önceleyerek yürütülmelidirBu konuda OECD’nin öncü bir tol oynaması gerektiğine inanıyorum. Genel Sekreteri mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.