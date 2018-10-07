Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (3)  

\'ÖNCE SİZ KENDİ GEÇMİŞİNİZDEKİ LEKELERİ TEMİZLEYİN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin 27\'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nın kapanış konuşması sırasında, kürsüden eski gazete kupürlerini göstererek, CHP\'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Bakın, burada İnönü\'yü görüyorsunuz. Elindeki bayrağı da görüyorsunuz. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, elindeki bayrak Amerika bayrağı. Bunların geçmişi hep böyle. Dün neydi ki bugün ne olacak? Bunu elinde niye taşıyor? Bu bir teşekkürname. Bunun için taşıyor ve şu anda güneyimizde Amerika\'nın kokartlı komandoları kimlerle yan yana? Teröristlerle. Kim o teröristler? PYD, YPG, PKK; onlarla kol kola., el ele, omuz omuza. Peki bunlar kiminle kol kola? Bunlar da yine CHP ile HDP ile kol kola ve bunlara karşı şu anda mücadeleyi veren kim? Benim Mehmet\'im. Mehmetçiğimizi bu noktada istismar edenler kim? Yine CHP yine HDP. 8 şehidimizin olduğunda bunun sorumlusu kimler? PKK değil mi? Peki onun perde arkasında kimler, HDP değil mi? CHP değil mi? Bunların en ufak bir rahatsızlığını duyduk mu? Duyuyor muyuz? Yok. Sadece dostlar alışverişte görsün, diye gelirler; bir cenaze merasiminde görünürler. Kimi uyutuyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz? Artık bu millet bunları yutmaz ve yutmayacak. İnönü\'nün ülkenin başında bulunduğu dönemde, Amerikan yardımları bahane edilerek tüm stratejik savunma sanayi projelerimiz iptal edilmiş, araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetleri durdurulmuş, fabrikaların kapısına kilit vurulmuştur. Şimdi sizlere 1940\'lı yıllara, yani İnönü dönemine ilişkin yine bazı gazete kupürlerini de göstermek istiyorum. Bakınız, \'Türkiye\'nin ihtiyacı tetkik ediliyor, Amerikan hükümeti yeni yardım projeleri hazırlamayı düşünüyor\' ve 4 Temmuz 1948 tarihinden itibaren Türkiye, Marshall yardımlarını almaya başladı. Bay Kemal hatırlatayım, diye gösteriyorum. \'Türkiye ve Yunanistan\'a yardım yapılması için Truman 400 milyon dolar istedi\'. Başkan diyor ki \'Türkiye\'nin bağımsız olarak bekasının ehemmiyeti büyüktür\'. Yağcılarda inecek var. İşin hallolması gerekiyor ve tablo bu. Daha da önemlisi \'Missouri büyük ilgi ve sevgi ile karşılandı\'. Ne oyunlara gelmişiz be ve hepsinden öte Amerikan ayanı yardımı kabul etti. Uçak yapımına ABD yardımı sonrasında son verildi. Ne dediler? \'Siz niye yapıyorsunuz, biz size veririz, sizin yapmanıza gerek yok\' dediler ve Sivas\'tan çıkan yürüyüş işte böyle durduruldu. Ve bütün o adımlar, gerek \'Hürkuş\' olsun gerek diğerleri olsun, hepsi böyle durduruldu. Eğer o gün bunlar yapılmış olsaydı bugün biz çok ama çok farklı yerdeydik. İşte bu utanç verici mirasın sahibi CHP, bugün çıkmış bizi IMF ile şununla bununla suçluyor. Önce siz kendi geçmişinizdeki lekeleri temizleyin. Bir parti düşünün, Amerika yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen hala aynı zihniyette ısrar ediyor.\"

\'CHP\'NİN SEÇİMLERDE BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAĞINA İNANIYORUM\'

Dünyanın, Türkiye\'nin siyasi ve ekonomik mantığın değiştiğini; ancak CHP\'nin değişmediğini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bunun adı istikrar değil, bunun adı ilkelliktir. Tek parti zihniyetinde çakılıp kalmakla övünenler elbette ne demokraside ne ekonomide ne dış politikada geldiğimiz yeri hazmedemezler. Bu parti, mevcut zihniyetiyle Türkiye\'yi ileri taşımayı değil, geri götürmeyi hedefliyor. Milletimizin bunların gericiliğini gördüğü içinde kendilerini yüzde 25\'lik bir dilime hapsetti hatta son seçimde onun da altına düşürdü. 2019 mahalli seçimlerinde CHP\'nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağını inanıyorum. Hizmet adına, yatırım adına, proje adına hiçbir varlık ortaya koyamayan bu partiye milletimiz hak ettiği dersi sandıkta verecektir. Yeter ki biz milletimizin beklentilerine, taleplerine, umutlarına karşılık vermeye devam edelim. Yeter ki biz milletimizin gönlündeki o müstesna yerimizi korumaya devam edelim. Bu, bizim için çok önemli. Bunu başardığımızda, yıllarca dişe dokunur tek hizmet göremediği halde ısrarla CHP\'nin arkasında duran belirli il ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın da yavaş yavaş tercihlerinin değiştireceklerine inanıyorum. İstismar siyasetinin ömrü dolmuştur. Dönem, hizmet siyasetinin yükseliş dönemidir. Dönem, gönülleri fethetme dönemidir. Mahalli seçimlerdeki başarımızın anahtarı, işte bu yaklaşımı milletimize gerektiği gibi anlatabilmemize bağlıdır. Ömrünün 40 yılının bu mücadeleye adamış bir siyasetçi olarak önümüzdeki seçimlerde bu potansiyeli harekete geçirebileceğimizi ben siz değerli kardeşlerimizde görüyorum. Gece gündüz çalıştığımızda neticeye ulaşabileceğimize gönülden inanıyorum.\"

\'CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAK İÇİN AF ÇIKARILMAZ\'

MHP\'nin af teklifine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Son günlerde birtakım tartışmalara, birtakım tekliflere şahit oluyoruz. Af meselesinden çocuk istismarına, geniş bir yelpazeye yayılan bu tartışma konularında AK Parti olarak bizim öncelikli ölçümüz mahşeri vicdandır. Şu veya bu kesim, şu veya bu şahsın çıkarına ama milletimizin ortak hissiyatına aykırı hiçbir iş bizim makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. \'Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz\' diye düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Rahşan affında da gördük ondan önceki aflarda da gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız ve ölçü belli. Bu ölçüye göre başta Adalet Bakanı\'mız olmak üzere biz talimatımızı verdik. Çalışmalarınızı yapın, yapılabilecek bir şey varsa bunun en geniş anlamda sizde çalışmalarınız yapın ve o çalışmalardan sonra bu konuda ne gibi bir adım atarız ona bakalım. Efendim, cezaevleri dolmuş. Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. O zaman adama sorarlar, \'Bu cezaevlerini niye yaptınız, veya niye var?\"



Gökhan CEYLAN- Kaan ULU/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)