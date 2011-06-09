-ERDOĞAN: TSK'DA AKSAMA OLMAZ ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı generallerin ''Balyoz'' soruşturması kapsamında tutuklanmasının Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) sıkıntı yaratıp yaratmayacağıyla ilgili olarak, ''TSK'da herhangi bir aksama olması söz konusu değil ve kimsenin yeri de bu noktada boş değildir. Şu anda herkesin görevini birileri yürütüyor. YAŞ toplantısına girerken önümüze tablolar gelecek tabii inşallah iktidara devam etmemiz halinde bu çalışmaları yine kendileriyle yapacağız'' dedi. Erdoğan, CNN Türk Televizyonunun canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sene 30'dan fazla general ve amiralin ''Balyoz'' soruşturması kapsamında tutuklu olmasının Yüksek Askeri Şura'da sıkıntı yaratıp yaratmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün bu ortadaki mevcut tabloyla şu anda çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda 200 bin generali, subayı, astsubayıyla güçlü bir yapıyla sahip. Ve bizim burada herhangi bir aksama olması söz konusu değil ve kimsenin yeri de bu noktada boş değildir. Şu anda herkesin görevini birileri yürütüyor. YAŞ toplantısına girerken önümüze tablolar gelecek tabii inşallah iktidara devam etmemiz halinde bu çalışmaları yine kendileriyle yapacağız'' dedi. Erdoğan, ''alttan gelen kadrolarla mı'' denilmesi üzerine, ''Kim olursa'' dedi. -''BAŞKASININ ÖZGÜRLÜK ALANIDIR SINIR''- ''Nasıl bir medya şikayetlerinizden sizi arındırabilir? Son dönemde medyada bazı isimler Nuray Mert ve Abbas Güçlü ile ilgili meydanlarda söylediğiniz sözleri Taha Akyol, Hasan Cemal gibi isimler eleştirdiler'' denilmesi üzerine Erdoğan, ''Niye, sınırsız özgürlük mü var?'' karşılığını verdi. ''Siz de medya mensubusunuz. Sınırsız özgürlük hakkınız var mı?'' diye soran Erdoğan, ''Yoktur, başkasının özgürlüğüne müdahale edersem eğer'' denilmesi üzerine, ''Ben de onu söylüyorum. Başkasının özgürlük alanıdır sınır. Oraya girdiğiniz anda siz başkasının özgürlük alanına müdahale ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hükümetine, 'Dersim'de yapılan yolların harekatlar için yapılmış yollardır, şimdi de yapılan bu duble yolların, barajların aynı şekilde güvenlik düşüncesiyle yapılmış yollardır' şeklindeki bir tanımlaması veya tespitini bizim makul karşılamamız mümkün mü?'' dedi. -"ÖCALAN KARARI KESİN"- Erdoğan, MHP yetkililerinin, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin 'İmralı' ile, 'Kandil' ile beraber düşündüğünü ima eden sözlerinin olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, ''İddia sahibi kim? Bahçeli. Bahçeli, iddiasını ispatla mükellef değil mi? Peki bugüne kadar siz Bahçeli'den 'filanca ile görüştü, şu sözünü verdi' duydunuz mu? 'Siz seçimden sonra İmralı'dakini, Abdullah Öcalan'ı bırakmayı planlıyorsunuz' gibi saçma sapan şeyler uydurdu. AK Parti döneminde böyle bir şey beklemesinler, bunun artık kararı bitmiştir, kesinleşmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkumdur'' diye konuştu.