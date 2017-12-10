Erdoğan: Trump'un açıklaması bizim için yok hükmünde (2)

TRUMP\'A SESLENDİ: EMLAK MI SATIYORSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas\'ta AK Parti il başkanlığı kongresinin ardından, Yeni 4 Eylül Stadı yanında düzenlenen toplu açılış ve temel etme töreninde yatırım bedeli 800 milyon lira olan 53 eserin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni yapılan spor salonuna milli güreşçi Taha Akgül\'ün adını verdiklerini belirtti, milli sporcuyu sahneye davet ederek birlikte halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada kente yönelik yatırımlardan bahsetti. Sivas-Ankara arası yüksük hızlı tren projesinde biraz gecikme yaşandığını ancak konuyu yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, \"Gecikmeye zor açanların hesabını da bizzat kendim soracağım. Tren hattı Sivas\'ta kesilmeyecek. Erzincan, Erzurum ve Kars\'a uzanacak. Oradan ta Pekin\'e demir İpekyolu hattına bağlanacak\" dedi.

Türkiye\'nin terörle mücadelede kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

\"Cudi\'de, Gabar\'da, Kandil\'de Besler Deresinde tüm terör odaklarının olduğu yerlerde ne dedik inlerine gireceğiz. girdik mi girdik. Şuanda silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenlik korucularımız hep birlikte en ücra köşeye kadar onlar kaçıyor bir kovalıyoruz. Bitene kadar kovalayacağız. Halkımın huzurunu yok edemeyecekler. Bu milletin refahını yok edemeyecekler. Yeter ki biz birbirimize inanalım. Biz birbirimizi niçin seviyoruz. Makam için mi para için mi. Biz birbirimizi yaradandan ötürü seviyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti\'nden başka devletimiz yok. Orada bütünleştik, toplandık mesele bu.\"

\'TEK BAŞINA EMLAK MI SATIYORSUN\'

\'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir\' sözünü bir kez daha tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs üzerindeki oyunlara asla mücadele etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti:

\"İslam dünyasının hassasiyeti bilindiği halde bu karar bölgede bir kışkırtmadır. 1980 yılında 478 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin aldığı ve ABD\'nin de imzası olan belgeye göre İsrail\'in Kudüs\'ü başkent ilan etme kararı geçersizdir. Ey Trump, 1980\'de alınan bu kararı tek başına nasıl yok farz ediyorsun ya, senin böyle bir yetkin var mı. Tek başına bir emlak mı alıp satıyorsun. Büyük devlete yakışan barışı sağlamaktır. Çatışmasızlıktır. Karmaşa çıkarmak değildir. Bölgedeki hassasiyetler bilindiği halde nasıl oluyor da böyle bir şey yapıyorsun. Buna yetkin yok.1947\'den beri Filistin saten hep işgale uğramıştır. İsrail işgalci bir devlettir. İsrail bir terör devletidir. Ey Trump senin düştüğün yanlışa biz düşemeyiz. Bu düşünceni önce bizimle paylaş. Şu anda Tayyip Erdoğan,Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanıdır. Bizimle bunu paylaşman gerekirdi. Hiç paylaşmadan böyle bir adım atamazsın. Ben günlerdir hem İslam dünyasını, hem Hristiyan dünyasının ileri gelenlerini tek tek aradım. Çarşamba zirve yapıyoruz. Buradan bir sonuç bildirgesi açıklayacağız. Etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Trump\'ın ben yaptım oldu demesiyle olmuyor. İstediğin kadar büyükelçiliğini taşı, sadece İsrail yaptıklarıyla kalır. ABD de aldığı bu adaletsiz kararı ile baş başa kalır. Çünkü bu hukuku tanımaz bir adımdır. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değilir.\"

\'KUDÜS\'ÜN YÜZÜ ELBET BİR GÜN GÜLECEK\'

İsrail\'in yıllardır baskı ve yıldırma politikası ile Filistinliler\'i kendi topraklarından kaçırmaya yönelik bir politika izlemekle suçlayan Erdoğan, \"14 yaşında bir çocuğu gözlerini kapayarak İsrail\'il alçak teröristler ne hale getirmiştir. Bu ne vicdansızlık, bu ne kahpeliktir.\" dedi. Erdoğan, çekilen acıların sergilenen haksızlıkların faillerinin yakasını asla bırakmayacağını ifade ederek, \"Kudüs\'ün yüzü elbet bir gün gülecektir. Bu kurtuluşta bizim ne kadar çok payımız varsa o kadar bahtiyar olacağız. Önce kendimizi her açıdan güçlü kuvvetli hale getireceğiz ki mazlumların kurtulmasına da öncülük edebilelim\" dedi.



FOTOĞRAFLI

