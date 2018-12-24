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Politika

Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı

24 Aralık 2018 00:40

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, görüşme ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
\"Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.\"

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