-Erdoğan, Trablus'ta TRABLUS (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile TSİ 12.15'te Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Başbakan Erdoğan'ı, Metiga Askeri Havaalanı'nda Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdulcelil, Başkan Yardımcısı Mahmut Cibril, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türk iş adamları ve Libya'da yaşayan bazı Türk vatandaşları karşıladı. Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Trablus'a geldi. Erdoğan'ın uçağının inişi öncesinde özel hareket polisleriyle Libya Muhalif Güçleri havaalanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başbakanlık korumaları da bomba arama köpekleriyle havaalaanı ve çevresinde arama yaptı.