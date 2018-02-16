Erdoğan-Tillerson görüşmesinde rekor süre; üç saat sürdü, tercümanlığı bakan Çavuşoğlu yaptı

Orta Doğu ziyaretinin son durağı olan Türkiye'ye dün (15 Şubat 2018) gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 3 saat görüştü. Çevirmen bile alınmayan görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmaları tercüme etti.

Görüşme sonrası Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının "Türkiye'nin görüşleri ve beklentileri açık bir şekilde iletildi" dediğini aktardı.

"Çevirmen alınmaması olağan dışı"

CNN International'da yer alan haber ise bir başka ayrıntı dikkat çekti. Habere göre normal bir görüşmenin aksine bu ikili görüşmede Tillerson'ın çevirmeni, yardımcısı ya da not tutan herhangi bir kişi yer almadı.

CNN bunu "yüksek derecede olağan dışı" olarak tanımladı. Bununla birlikte Türkiye tarafından da görüşmede yer aldığı açıklanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erdoğan ve Tillerson arasında çevirmenlik yaptığı belirtildi.

ABD'li haber kanalına konuşan eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi görüşmenin normal protokolün dışında gerçekleştiğini söyledi.

CNN diplomatik ve askeri analisti John Kirby ise "ABD Dışişleri, bakanın söylediklerinin doğru aktarıldığından emin olmak için normal koşullarda mutlaka bir tercümana ihtiyaç duyar" yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri: Verimli ve açık bir görüşme

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yapılan kısa açıklamadaysa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre ise, Tillerson, Erdoğan ile görüşmesinden sonra oteline girerken gazetecilerin "Görüşme nasıl geçti?" sorularını "Bu gece değil. Hâlâ çalışmaya devam ediyoruz" sözleriyle yanıtladı.

Tillerson, Türkiye ziyaretinden saatler önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaptığı açıklamada, YPG'ye ağır silah vermediklerini belirterek, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok demişti.

Reuters: Türkiye YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini önerdi

Öte yandan uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkiliyle görüşerek Türkiye'nin ABD'den talebinin YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi olduğunu kaydetti.

Aynı kaynağa dayandırılan habere göre Erdoğan ve Tillerson aynı zamanda Irak, bölgesel gelişmeler üzerinde duruldu. Haber ajansı, Tillerson'ın Türkiye turunu, "beş günlük bölgesel turunun en zor ayağı" olarak tanımladı.

Menbiç konusunda fikir ayrılığı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyareti özellikle Menbiç konusunda karşılıklı açıklamaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Fırat nehrinin batısındaki Menbiç, 2017'nin Ağustos ayında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alındıktan sonra güvenliği de YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG'ye bırakılmıştı.

Menbiç'te yaklaşık 2 bin ABD askeri de varlığını sürdürüyor.