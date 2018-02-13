"Erdoğan, teröre yardım ve yataklık yapıyor" diyen Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanlığı da kabul etti!

"Erdoğan, teröre yardım ve yataklık yapıyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PYD’nin eski lideri Salih Müslim'in İçişleri Bakanlığı'nca "Terör suçlamasıyla" arananların yer aldığı kırmızı listeye alınmasına ilişkin olarak, "Salih Müslim bizim suç duyurumuzdan sonra kırmızı listeye alındı. İçişleri Bakanlığı teröre yardım ve yataklığı kabul ediyor" dedi.

"PYD liderini Yargıtay kararına rağmen Ankara'ya davet etti. " diyen Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Altına kırmızı halılar serdi ve terör örgütü lideri, oturdu konuştu. Mahmut Tanal da gitti suç duyurusunda bulundu. Terör örgütü propagandası, terör örgütü liderine yardım ve yataklık yaptılar. Recep Bey, sen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın. Dava açamıyor, açsa rezil olacak. Suçu ve suçluyu övme. Bundan daha büyük övme mi olur?"

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a, eski PYD lideri Salih Müslüm'in Ankara'da ağırlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında suç duyurusunda bulunma talimatı vermişti.

"Ortadoğu bataklığını Türkiye'nin mekanı haline getirdiler" diyen CHP lideri, hükümeti eleştirmiş; "Her türlü terör örgütlerine her türlü desteği verdiler, şimdi PYD'yi düşman ilan ediyorlar" diyerek, "Peki, PYD Eş Başkanı Salih Müslim'i Ankara'ya defalarca çağırıp, altına kırmızı halılar serip, 'Hoş gelsin' diyen kim? CHP mi? Bir sabah kalktık, o da düşman olmuş. Ne değişti de düşman oldu? Biz sizi defalarca uyardık. Sen yine tuzağa düştün" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Salih Müslim kırmızı listede

"İstifa edecek misin?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurt dışına para kaçırdıkları" ddiası üzerine başlatılan soruşturmanın önceki gün görülen davasında mahkemenin belgeleri doğruladığını hatırlatarak, "Recep Bey’e soruyorum, istifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmazsın!" dedi.

"Enis, kardeşim sakın üzülme"

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kesinlikle kabul etmiyoruz. Enis, kardeşim sakın üzülme. Adımın Kemal olduğu kadar eminim, bu yargılama sürecinden beraat edeceksin" ifadesini kullandı.

TILAYIN - MİT TIR'ları davası | Enis Berberoğlu,5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'nun partisinin grup toplantısındaki açıklaması şöyle:

Bize yönelik ahlaksız eleştiriler var o eleştirilerin tamamına adam gibi yanıt vereceğiz.

"21. yüzyılda gazetecilerin eline kelepçe vurmak insanlık ayıbıdır"

OHAL bütün ağırlığıyla devam ediyor. 1 milyonu aşkın mağdur aile var. Daha iddianamesi yazılmayan, hapishanerlerde aylardır bekleyen gencecik öğrenciler var. Kimse merak etmesin, nerede bir mağdur varsa orada CHP olacak. Silivri'de İstanbul'da yargılananlar var. 21. yüzyılda gazetecilerin eline kelepçe vurmak insanlık ayıbıdır. İnancına göre oturu yazısını yazar. Görüşü ne olursa olsun yüreğimiz o gazetecilerin yanında.

Bir mahkemeden gelen talimatla Enis Berberoğlu esir konumda. Berberoğlu'na selamlarımı gönderiyorum.

Man Adası belgeleri

Man Adası belgelerine defalarca sahte dediler. Savcının iddianamesinden bir bölüm okuyorum. “CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından teslim edilen dekontlar üzerinde yapılan incelemede, dekontlardaki para hareketleriyle Halkbank’tan gelen yazıda MASAK’tan gelen rapordaki belgeler aynı belgeler” diyor. Recep Bey’e soruyorum, istifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmazsın! (İstifa sesleri) Sahte diyordun, avukatın da sahte diyordu, yandaşların da sahte diyordu. Verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Biz zaten 50 sefer araştırmadan çıkartır mıyız? Recep Bey mi bizim adımız? Bizim adımız Kemal Kılıçdaroğlu.

Obama seni anlatır, YPG seni aldatır, PKK seni kandırır, Nusra seni kandırır ama bu kardeşinizi kimse kandıramaz. Basit bir soru sordum. Hangi şirketi sattın? 1 sterline kurulan bir şirkete 15 milyon dolarlık hangi şirketi sattın? Şerefin ve namusun varsa bu soruya cevap verirsin. Benim sorduğum sorulara şeref ve namus sahibiysen, oturur adam gibi cevap verirsin. Niye kaçak güreşiyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Ben biliyorum neden cevap vermediğini. Hangi dümenleri çevirdiğini biliyorum. Sen bana otur, adam gibi cevap ver. Kaçak güreşme.

"Senin ne gücün, ne feriştahın yeter bana"

Cevap verebilir mi? Ancak yalan atar, iftira atar. Kandırılan bir adam bu memlekete faydalı olamaz. Kandırılıyor ama memleketin bir de ekonomisi var. Sen cevap verinceye kadar bu soruları sormaya devam edeceğim. Benim önüme çıkmaktan korkuyorsun. Neden korkuyor biliyor musunuz? Her firavunun bir Musa’sı var. O firavunun Musa’sı da benim. Biz namusumuzla siyaset yapıyoruz. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz, cebimizi doldurmak için siyaset yapmıyoruz. Senin gibi vergiden kaçmıyoruz. Hanedan oturmuş devletin başına, sanıyor ki ben çok bağıracağım, Kılıçdaroğlu da susacak. Sen kim oluyorsun? Senin ne gücün, ne feriştahın yeter bana.

"Bu Ankara’daki beylerin ar damarı var mı?"

İşsizlikten insanlar kendini yakıyor. Kendisini yakan vatandaşla bunların ilgisi yok. Esnaf ziyareti yaptım, hemen gitmiş o da yapmış. Beni takip et Erdoğan. Ben seni kandırmam. Rahmetli Ecevit’in önüne yazar kasa atıldı diye kıyamet kopmuştu. Ya insanlar sefaletten kendisini yakıyor. Bu Ankara’daki beylerin ar damarı var mı?

1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından kara listeye alınmış durumda. Ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Bu sefer ben değil Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük 1000 sanayi kuruluşu bankalara 10 milyar 800 milyon lira bankara faiz ödedi diyor. Yakasını tefecilere kaptırmış. Tefecilere hizmet eden iktidar, bu iktidardır. Seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin.

Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar faiz ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak.

Sadece İstanbul'da 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Bunların derdini kim dile getiriyor. Bizler getiriyoruz.

"Kerkük'te Türmenler sistematik olarak öldürülüyor"

Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Biz onların yaptığı gibi laf ebeliği yapmıyoruz. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyor. Recep Bey duysun, Dışişleri Bakanı da duysun. Ocak ayı içinde 2 değerli Türkmen lider öldürüldü. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Recep Bey bir şey söyledi mi? Haberi bile yoktur.

Bir devleti güçlü kılan ekonomisidir. Ekonominiz güçlüyse güçlüsünüz.

"Vatani görevdir bunun adı, parti göreci değişdir"

Ordumuzun Afrin'de yaptığı harekatı destekledik. Ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının mücadelesidir, Erdoğan'ın mücadelesi değildir. Vatani görevdir bunun adı, parti görevi değildir. Siz vatani görevi parti görevine dönüştürüyorsunuz. Son 13 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? FETÖ'nün ordunun içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar. Kalkmış bana şereften namustan bahsediyor. Şeref ve namus yoksunu bir insan, şeref ve namustan söz edemez. Her türlü desteği verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kaldı.

"Süleyman Şah Türbesi"

Neymiş Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı? Kendi toprağında IŞİD'in desteği ile kaçan korkaktır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'le iş birliği mi yaptın, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen IŞİD'den mi korktun, yoksa iş birliği mi yaptın?

"Afrin devletin operasyonudur, siyasetin değil"

Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır ve Hakan Fidan'dır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak.

Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı konuşmazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez.

"Türkiye'nin başını yakıyor"

15 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu yoktur. Şimdi bekadan söz ediliyor. Türkiye liyakatla yönetilmiyor ve bu Türkiye'nin başını yakıyor. Ağzımdan çıkan belli duymuyorsan ne yapalım? Sen kulağınla dinlemiyorsan ben kime anlatacağım? Kızmasının nedeni, PYD liderini Yargıtay kararına rağmen Ankara'ya davet etti. Altına kırmızı halılar serdi ve terör örgütü lideri, oturdu konuştu. Mahmut Tanal da gitti suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü propagandası, terör örgütü liderine yardım ve yataklık yaptılar. Recep Bey, sen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın. Dava açamıyor, açsa rezil olacak. Suçu ve suçluyu övme. Bundan daha büyük övme mi olur?

"Seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim"

Dut yemiş bülbüle dönüyor bu soruları duyunca. Seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim. Senin ne işin var Suriye bataklığında. Süleyman Şah Türbesi'ni neden kaçırdın arkadaş. Orası bizim toprağımız ya.

"Bize saldıran terör örgütleri arasında Recep Tayyip Erdoğan da var"

En sonunda İçişleri Bakanlığı terör listesine aldı. Bunu da dilekçene ekleyeceksin. Artık İçişleri Bakanlığı da kabul etti. Ben bunları söyleyince Bremen Mızıkacıları gibi saldırıyorlar. Bize saldıran terör örgütleri arasında Recep Tayyip Erdoğan da var. Siz işbirliği mi yaptınız, nedir bu saldırı? PKK saldırıyor, IŞİD saldırıyor. FETÖ saldırıyor.

"Benim oğlum askerlikten kaçmadı, çürük raporu almadı"

Kemal'in takımı zaten Afrin'de. O takımın adı Mustafa Kemal'in ordusu. O ordu senin ordun değil, bu milletin ordusudur. Benim oğlum asker. Benim oğlum askerlikten kaçmadı. Benim oğlum çürük raporu almadı. Benim oğlum bedelli ödemedi. Fakirin fukaranın oğlu nasıl askere gittiyse öyle askere gitti. Senin çocukların ne oldu? Takımının çocukları ne oldu? Şehidin üzerinden edebiyat yaparsın, köşeyi dönünce aile boyu kaçarsın. Sen benim ayarım değilsin. Arkamdan laf söyleme. Söyleyeceksen karşımda söyle. Çocuklarını askerden kaçıran adam milliymiş.

Bizimle müttefiklik ilişkilerini sürdürecekseniz hiç kimsenin terör örgütleri ile olmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz.

Berberoğlu'na 5 ay 10 yıl hapis cezası

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis verilmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme. Sen bu yargılama sürecinden mutlaka ve mutlaka beraat edeceksin.