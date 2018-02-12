Salih Müslim ve Mihraç Ural kırmızı listede

PYD’nin eski lideri Salih Müslim ile ismi son olarak Soçi zirvesinde gündeme gelen Mihraç Ural, "Terör suçlamasıyla" arananların yer aldığı kırmızı listeye alındı.

İçişleri Bakanlığı, "terörden arananlar" listesini güncelledi. Listeye ilk kez giren isimlerden biri de Sabancı suikastının faili olduğu ileri sürülen Fehriye Erdal oldu. "Terör suçlamasıyla" arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklendi. Kırmızı listeye eklenenler arasında PYD’nin eski lideri Salih Müslim ile ismi son olarak Soçi zirvesinde gündeme gelen Mihraç Ural da yer aldı.

Gazete Habertürk’ün haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Kırmızı listeye PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi de ilk kez eklendi.

Mihraç Ural'ın aranma kategorisi de kırmızı listeye yükseltildi. Ural daha önce yeşil listedeydi. Soçi'de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılan Ural, Rusya ve Türkiye arasında krize neden olmuştu. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı.