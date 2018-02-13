MİT TIR'ları davası | Enis Berberoğlu,5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Murat Ergün, Berberoğlu'nun 1 yıl 10 ay sonra tahliye edileceğini söyledi.

Berberoğlu da, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Moralinizi bozmayın. 25 yıl istiyorlardı, 5 yıla düştü" ifadesini kullandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu kaldığı Maltepe Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berberoğlu'nun tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Ayrıca Berberoğlu hakkındaki eski hüküm kaldırıldı.

İstinaf mahkemesinde yeniden görülen davada Berberoğlu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak"la suçlanıyordu.